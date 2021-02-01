大陸專家表示，不論是死病或活病毒都能檢出核酸陽性，病毒經消化道感染可能性「極小」。圖為食品安全人員為冷凍食品採樣進行核酸檢測。（圖／微博）

大陸防疫單位數個月來不斷在各種進口冷凍或冷藏食品包裝中檢出新冠病毒核酸陽性，多次引發冷鏈食品業者與民眾恐慌。但是到底這些核酸檢測陽性的冷鏈食品包裝有沒有傳染性？大陸國務院衛建委與食品安全專家表示，不論是死病或活病毒都能檢出核酸陽性，病毒經消化道感染可能性「極小」，至今尚未發現消費者經由採購、加工食品而感染新冠病毒的案例。

大陸國務院聯防聯控機制1月31日召開新聞發佈會時，現場媒體提到最近民眾非常關注的車厘子、冷凍魷魚等進口水果與冷凍食品被檢測核酸陽性，加上先前有不少有關鮭魚與其他海鮮外包裝上檢出核酸陽性的報導，讓民眾對冷鏈食品與進口食品安全性產生質疑。

大陸國家食品安全風險評估中心副主任李甯答稱，食品檢出新冠病毒核酸陽性的問題最近確實受到社會普遍關注，由於新冠病毒是呼吸道病毒，主要經呼吸道飛沫和人與人密切接觸傳播，經消化道感染的可能性極小。

李甯指出，新冠病毒核酸檢測主要是針對病毒的核酸片段，無論是活病毒、死病毒，都可能檢出核酸陽性，因此食品檢出核酸陽性，不代表它就具有傳染性。這些食品檢出核酸陽性，只能說明它曾經被新冠病毒污染過。

他強調，到目前為止，還沒有發現消費者經採購、加工食品而感染新冠病毒的案例報導。從全國各地對食品及其外包裝特別是進口食品及其外包裝的新冠病毒核酸監測來看，總體的陽性檢出率也是比較低的，不到萬分之一，而且主要集中在食品的外包裝，總體的污染量也是很低，因為新冠病毒在食品的表面不會繁殖。

整體而言，李甯表示，對進口食品，無論是進口環節還是流通環節，都按照規定加強預防性消毒和核酸檢測，在源頭也加強管控。在這種情況下，食品存在活病毒的可能性也是非常小的。就算發現一些問題食品後，也都及時進行了處置。因此消費者因接觸食品而感染新冠病毒的可能性是非常小的。

他選議，在處理食品及其包裝整個過程中，要勤洗手，保持良好的手衛生，不要用不清潔的手觸摸口、眼、鼻，特別是處理進口食品更要注意。

(中時新聞網)