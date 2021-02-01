英國《衛報》（The Guardian）報導，近日一項調查報告特別點出，曾在大陸爆發的立百病毒，不但和冠狀病毒都以蝙蝠作為天生宿主，致死率更高達75％，甚至有專家預測，立百病毒恐成為下一波大流行的病毒。對此，中央流行疫情指揮中心回應指出，台灣隨時有在監測國際疫情，有任何狀況都能做出應變。

非營利組織「藥品可及性基金會」26日發布2年一度的調查報告，報告指出， 16個高風險的病原體中，有10種目前各大製藥廠對它們的準備程度為零，無法應對。其中，報告特別點名在大陸爆發的立百病毒，「藥品可及性基金會」執行長艾耶（Jayasree K Iyer）更強調，立百病毒是需要被高度關注的新興傳染病，且隨時會爆發，恐成為下一個大流行的病毒。

據了解，立百病毒和冠狀病毒非常類似，不但都以蝙幅作為天然宿主，感染後也會引起嚴重呼吸道疾病，甚至導致腦炎、腦水腫，而且致死率更高，介於40-75%之間，取決於爆發地點，目前在大陸，印度、孟加拉都有爆發過。

針對英媒評論立百病毒恐成繼新冠肺炎後，下一波的大流行傳染病，《聯合新聞網》報導，指揮中心發言人莊人祥指出，目前尚難以預料是否成真。由於病毒持續在演進，有時距離大流行只差一小步，而這一小步恐怕又要再花很長時間去突變。

莊人祥表示，不只是世界衛生組織監測立百病毒而已，指揮中心也有在監測國際疫情。不管這些疫情發生在哪，台都隨時在監看並評估風險，若發現任何狀況，都會採取應對措施。

(中時新聞網)