花博農民市集買年菜滿額贈僅限兩天 千萬別錯過！（北市產業局提供／吳康瑋台北傳真）

花博農民市集買年菜滿額贈僅限兩天 千萬別錯過！（北市產業局提供／吳康瑋台北傳真）

即將迎來春節農曆過年，大家開始忙著準備年貨，為了讓民眾能採買農特產伴手禮，花博農民市集於2月6-7日當週舉辦「年菜採購滿額送」活動，讓民眾享優惠拿好禮凡於市集當日消費滿1500元即可憑收據兌換價值約100元的優質農特產品一份，每日限量40名，送完為止。

因配合2月春節到來，花博農民市集將從2月13日開始休市三週，另於3月6日舉辦盛大開市活動，想知道更多農民市集的活動訊息，請鎖定Facebook粉絲專頁「台北花博農民市集」及「臺北市產業局-台北饗樂趣」，或台北花博農民市集官網，等你來挖寶喔。(市集營業時間為每週六、日早上10：00至晚上18：00，在花博公園圓山園區)

二月花博農民市集各週展售搶先報你知

2月6-7日彰化有機蔬菜週來自彰化優質的有機蔬果及雜糧，有機蔬菜都是以友善農地的方式及不使用農藥化肥的種植作物，且適種順應季節時令的有機蔬果，讓民眾不只吃得安心健康，更保護腳下的每一片土地。

購物之餘享受悠遊市集

每週六或日的下午2點半至3點特別規劃現場舞臺活動「音樂饗宴」，帶來的精彩演出，讓大家在購物之餘能享受環繞在市集悠揚的音樂。

產發局溫馨提醒，為因應防疫措施，民眾請自備口罩並全程配戴，並落實肥皂勤洗手，共同做好疫情防治，讓出遊盡興，防疫安心。

(中時 )