北市合江街深夜大跳電 台電搶修中 00:322021/02/01 中時新聞網 許立穎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市合江街傳深夜大跳電，台電搶修中。(中時新聞網) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 深夜大跳電！台北市中山區合江街晚間傳出停電情形，台電急派人員搶修、調查中。現場已有員警在指揮交通，一切原因還需進一步釐清。 中火綠版決議 盧批護航燃煤 電動車商機夯 工業白銀價揚 凡甲 元大道瓊白銀 前景看俏 (中時新聞網) #大跳電 #台電 #搶修 #合江街 #停電 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 4月電價看漲3％ 匯率成變數 04:102021/01/31 焦點要聞 力推半導體國產替代 陸製造材料供應鏈跑起來 04:102021/01/31 產業．科技 Panasonic新吸塵器 年終掃除好幫手 04:102021/01/31 產業．科技 專訪／郭靜養3貓噴母愛 狂掉手機憂記憶衰退 03:122021/01/31 娛樂 男女路邊奇葩體位喇舌 網笑虧：這腰力床上還得了 00:042021/02/01 社會 永康深夜傳2火警 5人獲救 04:102021/01/31 地方新聞 KEEP DANCE STUDIO「TO 2020年」成果展熱力登場 18:392021/01/31 寶島 陸半導體材料 聚焦18家指標廠 04:102021/01/31 產業．科技 台股封關倒數 達人拚最終戰 04:102021/01/31 產業特刊 PS5銷售亮眼 今年獲利續旺 安力加百裕 強強滾 04:102021/01/31 產業特刊 陸衝刺新能源車 上海再加碼 04:102021/01/31 全球財經 生活熱門新聞 過年天氣如何 專家：春節連假恐這天變天 - 生活 印度神童預言6星連珠恐有災難 命理師：2021農曆年暗藏3大凶兆 - 生活 公布桃園另一家染疫醫院 鄭文燦給答案 - 生活 婆婆染疫亡已火化 鄭文燦曝案863護理師現況 - 生活 防新一波新冠疫情再起 10多萬劑輝瑞疫苗2月4日將抵台 桃園醫護優先施打 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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