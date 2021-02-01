台北市議員羅智強（右）宣布，2日起將發動30輛罷免3Q陳柏惟公車進軍台中，台中市議員羅廷瑋（左起）、大里區立仁里長鄭伯其聲援罷免立委陳柏惟。（盧金足攝）

立委陳柏惟對罷免行動箭頭指向他，表示「人家選你就認真做，若被罷免成功就得離開這個崗位，無法強求」。（盧金足攝）

2月1日為本屆立委就職滿1年時間，由在地民間團體發動的罷免台中市第2選區立法委員陳柏惟行動聯盟「刪Q總部」，1日將在沙鹿區正式宣布罷免活動，領銜人「台中阿文」表示，陳柏惟要讓萊豬上市民餐桌又護航中火，台中人無法容忍這樣的人來代表台中民意，對能否罷免成功，持樂觀態度，

台中市議員羅廷瑋、里長鄭伯其指出，他們用小孩父親身分，協助罷免萊豬立委陳柏惟的行動，結合在大台中深耕的力量，以實際行動罷免這名言論充滿腥擅色、沒有政治素養的草包立委，雖不是該選區選民沒有投票權，會用網路影響力，呼籲民眾支持罷免不適任的民意代表。

「台中阿文」強調，陳柏惟有沒有盡到民意代表責任，在地人看最清楚，當初他說當選立委，就關閉中火一天，承諾跳票，不雅發言「教壞囝仔大小」，在地年輕人都看下去，他們每個人都有工作，剛開始成立「罷免陳柏惟社團」粉絲專頁，即有網軍來出征，現在已有3萬3000多人按讚。

1日正式運作「刪Q總部」，台中阿文說，他們沒有資源，只能靠自己，先在沙鹿成立連署站，會擴大到霧峰設連署站；「刪Q」戰略，從網路力量，其中由「台中阿文」開講影片，獲熱烈回響，隨著陳柏惟的議題與網友互動，宣達罷免理念。

是否受前桃園市議員王浩宇罷免成功激勵？「台中阿文」說，他們去年6月就已有罷免陳柏惟計畫，展現選民力量，就是他們的向心力。

台北市議員羅智強2日起則要發動30輛罷免3Q陳柏惟公車進軍台中，罷免陳柏惟行動點燃戰火。

陳柏惟成為罷免箭靶，罷免第1階段若通過，甚至進到第2階段，會不會有壓力？陳柏惟說，「不用太緊張，民主選舉

、罷免就是這樣」，人家選你就認真做，若被罷免成功就得離開崗位，無法強求，在這位置上一天就做好一天的事。

顏寬恒表示，罷免問題不需要他來回答，也沒有立場評論罷免陳柏惟的活動，他保持一貫態度，對於所有公民運動都予以尊重，但絕對反對沒有理由去撕裂族群與人民情感，讓人與人之間處在對立局面。

陳柏惟去年1月11日立委選舉，以11萬2839票贏前立委顏寬恒10萬7766票。顏寬恒指出，期許所有民代在韓國瑜、王浩宇罷免案後，都能了解人民賦予的權力，人民依舊可以剝奪，所以所有公職人員都應更加謙卑。

台中市立委第2選舉區選舉人數29萬1122人罷免提議百分之一需2912人以上、連署百分之十需29113人以上，通過罷免結果要1.投票同意罷免票數大於不同意的票數，且2.同意罷免投票人數達該選區4分之1以上票數。

如以立委第2選舉區選舉人數29萬1122人，概算需72781人以上，但確定人數需以投票前20日造冊名冊數為基準。

(中時 )