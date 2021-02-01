台北市賞櫻景點「士林區平菁街」，目前櫻花已悄悄綻放，預計2月中旬前後，達到盛開景象，粉紅花海令人期待，北市產業局推薦市民朋友可至士林區菁山農村社區走走，親近大自然，欣賞櫻花之美。

士林區菁山里鄰近陽明山國家公園，山水自然資源豐富，目前與平等里交界之平菁街42巷客官農場旁櫻花已盛開，歡迎大家來賞花，賞花之際可安排至福田園教育休閒農場、梅居休閒農場及陽明溫泉度假村(菁山遊憩區)等優質休閒場所放鬆心情踏青健走。

另有知名店家客官農場、長青農場、菁山農場、奧萬大樂活莊園、想啟小饅頭、松竹園、陽明溪美食館、運鈍根湯、絹絲谷會館、蒙馬特影像咖啡、陽明春天、好樣秘境等你來踩點。

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