部立桃園醫院群聚感染已累計19例，近日一護理師至親染疫病故，也有一陪病者在平鎮某醫院中招，造成第二起院內感染，讓最前線醫護背負莫大壓力。值此時刻，又有人想起此起群聚的感染源案812。胸腔重症醫蘇一峰31日有感而發說，案812去年10月堅持到疫情最嚴重美國探親，12月回國馬上發病，因此造成對個人和台灣傷害至深的後果。蘇一峰還提到，如果再來幾個案812，台灣就要境內失控了。

蘇一峰在臉書上發文表示，案812疫情期間，去年10月疫情最嚴重時，還堅持到疫情最嚴重美國探親，12月回國馬上發病。根據中央流行疫情指揮中心所公布的疫調資料，他就是部桃案838首位染疫醫師的感染源。

案812引發國內疫情大震撼，不僅傷害到自己，也造成台灣防疫大破口。蘇一峰指出，案812害自己病危得插管治療，還將傳染力強變種病毒引進台灣，桃園社區產生防疫破口，更讓醫護人員失去親愛的家人，造成的社會經濟影響無限大。他最後感嘆說，疫情期間真的不要心存僥倖，非必要出國能省則省。

蘇一峰直接點名案812，說出基層醫護的心聲，有許多網友為他按讚，但也有人提出質疑，認為不該追殺病人，指責812就是鄉愿，難道他願意染病？就算沒有他，難道沒有人因為工作需求出國然後染疫嗎？對此，蘇一峰表明，他只是秉持道德良知呼籲，並沒有獵巫。他覺得，該檢討不能鄉愿，才能避免下一個812繼續發生，只要再來幾個812，台灣就準備跟日本、南韓一樣境內失控了！！

(中時新聞網)