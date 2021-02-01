眾所周知，吃魚有助於防止第2型糖尿病；但吃哪種魚效果最好？為評估食用油性魚類、非油性魚類與魚油補充劑，對降低第2型糖尿病風險的影響，美國紐約愛因斯坦醫學院(Albert Einstein College of Medicine)，對392,287名中老年人展開逾10年的追蹤研究；結果發現，相較於不吃油性魚類的參與者，每週吃1次的志願者，罹患糖尿病的風險比由0.84下降為0.78。甚至，固定攝取魚油也能減低糖尿病風險近10%。

現有文獻已證實，攝取魚類對防治第2型糖尿病扮演重要角色。透過動物實驗，科學家發現長鏈Omega-3脂肪酸能改善胰島素阻抗，從而降低第2型糖尿病的發生。然而，哪種魚類對於糖尿病的防治最有效果？食用魚油補充品是否也能產生同樣效果？

對此，刊載於2021年1月份的《糖尿病照護》，已為我們提供答案。研究團隊利用英國生物資料庫，蒐集並分析392,287名中老年參與者的數據。其中，55%的參與者為女性。在加入此一實驗時，所有志願者沒有糖尿病、重大心血管疾病與癌症。

此外，在2006年至2010年的基線期間，參與者須上課學習食物與魚油補充品的相關知識。其中，約163,706人在2009年到2012年參與1至5次的24小時飲食回憶。

結果發現，在10.1年的隨訪期間，共7,262人罹患第2型糖尿病。相較於完全不攝取油性魚類的人(風險比0.84)，每週吃1次油性魚類參與者，罹患糖尿病的風險比則降為0.78。每週吃2次以上油性魚類參與者，罹患糖尿病的風險比仍是0.78。

至於食用非油性魚類的參與者，則和降低糖尿病風險不存在關聯性。有趣的是，相較於不攝取魚油補充的人，在基線期固定攝取魚油的參與者，罹患糖尿病的風險下降9%，而在基線期與24小時飲食回憶中(至少1次)都攝取魚油者，染病風險更下降18%。

研究團隊總結，從防治糖尿病的觀點來看，食用油性魚類較非油性魚類更具關聯性。至於長期攝取魚油補充品，也能降低第2型糖尿病的風險。不過，現階段仍建議選擇新鮮的油性魚類，作為健康飲食的一部分，而非以魚油做為預防糖尿病的主要手段。

(中時新聞網)