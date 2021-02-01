新冠肺炎疫情再起而且傳播速度加快，各國搶打疫苗，使得疫苗供不應求。媒體報導，指揮中心已透過在美外交途徑，取得十多萬劑輝瑞疫苗，預估2月4日由阿聯酋航空運送來台，將優先給桃園醫護施打。
新冠疫情肆虐全球，多個國家也已有開打時間表，歐盟日前發布出口禁令，「防疫模範生」台灣尚無確切日程，官方說法一變再變。中央疫情指揮官陳時中日前表示，因有些大國超買疫苗，囤積到人口的4倍，才導致疫苗不夠。
據《聯合新聞網》報導，指揮中心已透過在美外交途徑，取得十多萬劑輝瑞疫苗，預計2月4日由阿聯酋航空運送來台，民航局將於今天下午召開內部會議，討論如何配送以及冷鏈倉儲等問題。
報導中指出，指揮中心採購的這十幾萬劑疫苗為輝瑞疫苗，醫護人員將為優先施打對象，其中又先以桃園地區的醫護人員。
此外，輝瑞疫苗雖已在部分國家施打，也傳出有美國醫生接種後16天竟然死亡；新加坡日前逾11萬人接種輝瑞疫苗，該國衛生科學局共接獲432起不良反應通報，其中3人出現過敏性反應。
(中時新聞網)
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