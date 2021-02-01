小編精選《中國時報》5件不可不知大事，帶讀者掌握今天（1日）新聞重點。

【1】 疫情衝擊 大客車4年少3000輛

兩岸關係急凍、大陸旅客與團體來台旅遊數驟減，大客車4年來減少了3000多輛，是使用牌照稅各類車輛中唯一衰退的車型。據統計，2016年底大客車的數量還有3.6萬輛，但是到了2020年底只剩下3.3萬輛，其牌照稅也從2.4億元驟減到2億元。商總主席賴正鎰指出，在桃醫疫情擴大下，各地燈會、廟會等活動紛紛停辦，今年春節期間遊覽車出車量大減約一半，衝擊直至2、3月。

【2】央行急澄清 美國未敦促台幣升值

新台幣升勢猛烈，中央銀行出手阻升，竟被美國盯上了？有媒體引述彭博資訊報導，提及央行阻升招致美方反應，因而台灣重新列入匯率操縱觀察名單，並且敦促新台幣升值，氣得央行罕見在假日澄清，就怕弄假成真。

【3】春節防疫亂糟糟 綠委槓中央

台北市迪化街年貨大街在春節前，向來是萬頭鑽動，但今年因疫情因素，台北市政府決定取消。綠委何志偉昨表示，迪化商圈業者反映，可能損失3千萬～5千萬元，但室內商場風險更高，卻沒有明確規範，中央與地方政府要各打50打板，並盡速討論一套制度，讓業者及民眾可以依循。

【4】英壟斷疫苗 歐盟管制出口 WHO怒了

為遏制新冠疫情蔓延，多國積極推動疫苗接種計畫，但疫苗供不應求，還出現富國壟斷狀況。世界衛生組織（WHO）1月30日敦促英國，針對醫護人員及高風險對象接種完疫苗後，就應暫停施打，以便將疫苗公平分配給全球。此外，世衛也批評歐盟管制疫苗出口的措施「令人擔憂」。

【5】戴資穎逆轉勝 世界羽聯年終賽3度封后

總獎金150萬美元（約4241萬台幣）的BWF世界羽聯2020賽季年終總決賽昨落幕，台灣選手「雙喜臨門」，男雙王齊麟／李洋先直落二奪冠。接著世界球后戴資穎上演逆轉秀，以14比21、21比8、21比19力克前球后、西班牙的馬琳，第三度斬獲年終賽冠軍。在新冠肺炎疫情嚴峻之際，台灣選手仍能揚威海外，實在難能可貴。

(中時新聞網)