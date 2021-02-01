俄羅斯各地今天再現大批群眾上街示威，要求釋放遭關押的反對派領袖納瓦尼，當局拘捕逾5000人。歐盟官員波瑞爾說，他強烈反對俄國對群眾和記者的廣泛拘捕及過度使用武力。

歐洲聯盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）在推特（Twitter）發文表示：「俄國今天再度發生針對示威群眾和記者的廣泛拘捕及過度使用武力情事，我表達強烈反對。」

「人民必須能行使他們的示威權利，而不用擔心遭到鎮壓。俄國需要遵守自身的國際承諾。」

獨立監督團體OVD-Info指出，俄國警方今天在全國各地的未經授權示威集會拘捕了5021人，這些示威群眾上街聲援被關押的反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny ）。

44歲的納瓦尼1月中旬從德國搭機返回俄國，但返抵國門旋即被捕，目前羈押在莫斯科的監獄等待審判，他被控數項刑事罪名，恐面臨數年牢獄之災。西方國家已紛紛呼籲俄國當局釋放納瓦尼。

(中央社)