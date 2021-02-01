提起美濃小鎮，讓人印象最深刻的，是鮮豔精巧的油紙傘，或是油香滑溜的客家粄條。而我，則是被這裡濃濃的人情味感動。

冬日暖陽下，車子馳騁在國道十號，收音機傳來金曲獎創作歌王林生祥以溫柔又帶有豐沛感情的嗓音，唱著〈分美濃介情歌〉（給美濃的情歌），陪著我們一起走過市區、穿過田野，來到位於美濃月光山腳下的「香蕉與黑膠三合院」，主人鍾士為邊曬著棉被、邊等待我們到來。

三合院民宿 留住老味道

鍾士為原本是雜誌的攝影記者，萌生辭意返鄉之際，種香蕉的阿公留了這棟三合院給他，加上媽媽曾是中廣主持人，家中收藏了數量眾多的黑膠唱片及ＣＤ，才決定將老房子打造成民宿，昔日的菸樓烘烤室改建成黑膠房，沒有刻意復古，只是讓它保留原來的樣子。

民宿開張後的第一組客人是法國人，愛上這裡，連續住了五晚，從此之後陸續有好多客人遠道而來。鍾士為笑著說：「國外旅客給了我很大的勇氣繼續做下去，他們對於文化的渴求很深。」阿嬤的紅眠床和梳妝台、紅磚砌成的灶腳、老式花磚流理台，在旅客的眼中是最迷人的風景。

柴燒Q麻糬配暖心咖啡

堅持老味道的，還有「美濃傅家客家美食」，天天使用傳統大灶燒柴、手工製作的麻糬，隱藏在用Google地圖也找不到的巷弄裡。走進小平房，只見店家手動得飛快，先抓一坨蒸好的麻糬放在手掌，另一手掐餡塞進中間，再迅速收口，平均約八秒就可以做好一個。剛做好的包餡麻糬放進嘴裡，料多實在又Ｑ彈，還帶有淡淡的柴燒香氣，實在好吃。

\若是想坐下來好好品嘗，帶著買好的麻糬到一旁的「咖啡角落」配咖啡，有夠完美。這裡的經營模式很特別，每人只要花一百元，就能享受飲品無限續杯，入口處的牌子還寫著「歡迎帶外食」，年輕的經營者「祺祺」，由於發現美濃在地許多孩子的家長疏於陪伴，她以「分享招待」為出發點，讓孩子下課後到這裡寫作業，佛系的開店模式意外受到歡迎，還有不少客人專程前來為她加油打氣。

黑膠房是由菸樓改建而成，房客可在這裡聆聽喜愛的黑膠唱片或CD。（圖／焦正德攝）

水池洗野蓮 當一日職人

來到美濃，還有絕對不能錯過的農作物—翠綠細長、口感清脆的野蓮。美濃是全台灣最大水蓮（野蓮）產地，專門種植野蓮的「李氏野蓮家」，每周日都有導覽與清洗野蓮的體驗活動，詳細解說生態之後，再讓大夥穿上青蛙裝，進入水池洗野蓮，參加的孩子們興奮地將野蓮整理成一束一束，交由老闆娘綁成三股麻花辮，就變成可愛頭飾。

體驗結束後，不妨到美濃最早開發的「永安老街」走走。超過八十年歷史的「」，是老街上僅存的唯一藍衫店，老闆謝國耀是該店的第二代，在第一代國寶級大師謝景來逝世後，與妻子一同接下老店，繼續傳承客家特有的服飾手藝，使用老針車、老熨斗、舊曲尺、製圖板等器具手工製作，但將傳統剪裁改成短版、有腰身，讓年輕人也會想買來穿。

老街新風貌 嘗特色吐司

位於永安老街上，由日治時期存在的保壽堂診所翻修改建的「美濃啖糕堂」，李英傑、蔡妙青夫妻檔以天然原料結合在地食材，如野蓮、高雄一四七號米、橙蜜香番茄及南瓜等，做出看似樸實卻美味非凡的烘焙糕點，一出爐就被秒殺。最受歡迎的「水蓮起司吐司」，將野蓮磨成粉揉入麵糰中，鹹香滋味愈嚼愈香，令人驚豔。蔡妙青還推薦一款「法式活鹽麴麵包」，使用高雄一四七號米及洲南鹽場天日海鹽發酵製作的手釀鹽麴入料，香氣醇厚嚼感佳。

「花生麻糬」包著混合花生、芝麻的內餡，香氣濃郁。（60元／5顆）（圖／焦正德攝）

「美濃文創中心」的前身為日式融合巴洛克風格的「美濃警察分駐所」，目前由「財團法人薛伯輝基金會」進駐，取名「搖籃咖啡✕惠如小屋」，執行長蔡瑛珠有感而發地說：「美濃是被尊稱『台灣現代文學之父』的鍾理和的故居所在地，希望能把這裡打造成充滿魅力和希望的文學搖籃。」

「美濃傅家客家美食」的麻糬是用老的長糯米製作，蒸熟之後放涼才包餡。（圖／焦正德攝）

來到這裡，記得品味咖啡香，選一本好書、欣賞牆上畫作，沉浸在被文學與藝術包圍的美好氛圍裡。

祺祺（左）將原本廢棄不用的民宅，打造成「咖啡角落」，一點一滴實現夢想。（圖／焦正德攝）

更多 CTWANT 報導

小朋友們參與洗野蓮體驗活動，玩得不亦樂乎。（150元／人，含導覽、洗野蓮體驗、野蓮一包）（圖／焦正德攝）

「李氏野蓮家」的老闆李煥生在田裡示範採收野蓮過程。（圖／焦正德攝）

「美濃藍衫錦興行」老闆娘鍾鳳嬌傳承了公公的技術，繼續推廣藍衫客家文化。（圖／焦正德攝）

「味噌野蓮麵包」與「水蓮起司吐司」，都是「美濃啖糕堂」的人氣商品。（味噌野蓮麵包25元、水蓮起司吐司60元／半條）（圖／焦正德攝）

「法式活鹽麴麵包」用鹽麴取代鹽，酵母發酵得更好，風味更棒。（25元／個）（圖／焦正德攝）

「濃鹹蛋糕」使用了高雄147號米、美濃鹹豬肉、馬鈴薯、蘑菇及九層塔，口感扎實豐富。（130元／份）（圖／焦正德攝）

「美濃文創中心」是日式檜木建築，窗外還有綠意庭院，空間感十分舒服。（圖／焦正德攝）

(中時新聞網)