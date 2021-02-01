以投資日租套房起家的謝榜原（謝男，37歲）， 5年前他以執行長身分率領團隊前往香港發展，投資電競產業、還投資拍攝電影「乘風」，誇下海口要將公司在香港掛牌上市；1名氣質正妹蕾蕾（化名，35歲）拿出所有積蓄投資他拍的電影，卻遲遲等不到上映和分紅，而謝男也人間蒸發，氣得痛斥「哪有甚麼青年創業家，根本就是大騙子！」

本刊調查，謝榜原在大學時期就開始幫忙家中長輩管理雅房、套房等，畢業後對出租業有自己的想法，租下捷運站附近7間套房，想「以量制價」當2房東賺上一筆，卻遇上金融海嘯，房子租不出去，後來將腦筋動到「日租」，果然一炮而紅。2006年，22歲的謝男與3個朋友合資開設「天使日租」公司，結果在短短2年內年營業額達到6千萬元，寫下年輕創業家成功致富的故事。

由於台灣針對日租套房法規、政策修改，謝男2016年逐步從台灣淡出，轉而進軍香港發展，但他不做老本行日租套房，而是改為投資電競產業、電影等娛樂事業，當時他受訪表示，計畫力拚3年內，公司能在香港、美國掛牌上市。

蕾蕾五官精緻，身邊不乏追求者，她和謝榜原在香港認識後，彼此很聊得來，對方猶如「大仁哥」般關心她的生活。（圖／讀者提供）

在香港工作超過10年的台灣女孩蕾蕾回憶，2018年6月她透過臉書平台「台灣人在香港」而知道謝男，透過中間友人介紹，蕾蕾因而認識謝男。2人很有話聊，互動頻繁，「就算我們各自有午餐約會，也會在午餐前一起喝咖啡聊聊，他就像「大仁哥」般，每次都耐心聽我說話傾訴。」

2人認識半年後，同年12月間，謝男告訴蕾蕾自己將出資拍攝電影《乘風》，電影上映在即，還缺電影宣傳費5百萬港幣（約台幣2千萬元）。」謝男強調電影已拍攝完成，讓蕾蕾以為十拿九穩，將所有攢下的血汗錢2百多萬拿來投資，沒想錢全部被騙光。吞不下這口氣的蕾蕾，站出來拆穿謝男成功創業家假象，不要再有人被騙。

對於蕾蕾指控謝男騙取投資一事，本刊記者試圖聯繫謝榜原，並在其臉書留言，希望求證相關事實，但截至截稿為止，仍未取得謝男本人回應。

電影「乘風」是部結合電競與賽車的青春勵志片，故事改編賽車手劉柏豪的真人真事。（圖／翻攝自網路）

更多 CTWANT 報導

(中時新聞網)