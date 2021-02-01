日租套房名人謝榜原（37歲）2018年從台灣到香港發展後，為了營造公司「高大上」形象，不僅租下尖沙嘴超高檔商辦當辦公室，他更以年輕創業家身分，進而結識許多女性，拓展人脈，其中，氣質正妹蕾蕾（化名、35歲）怒控，2人相識後，謝男以「大仁哥」形象貼心關懷博取信任，進而設下圈套，讓她掏出所有身家投資。

本刊調查，以日租套房起家的謝榜原，在2006年22歲時就與3個朋友合資開設「天使日租」公司，結果在短短2年內年營業額達到6千萬元，寫下年輕創業家成功致富的故事。不過，謝男2016年逐步從台灣淡出，轉而進軍香港發展，投資電競產業、電影等娛樂事業，當時他受訪表示，計畫力拚3年內，公司能在香港、美國掛牌上市。

謝男為了打進香港市場，甚至「砸重金做門面」，租下尖沙嘴最著名的高檔百層商辦，環球貿易廣場（ICC）當公司，當地就像台北101極具指標性，他自己則入住在公司旁的230公尺高，有時尚拱門造型，月租金20萬台幣的超級豪宅「凱旋門」。

1名在香港工作超過10年的台灣女孩蕾蕾（35歲），當年透過臉書平台「台灣人在香港」而知道謝男，她回憶，第1次與謝男見面，就被謝男180公分的身高所吸引，加上他西裝筆挺、風度翩翩，彼此話題相同，2人相約每周見面吃飯。

大眼睛、五官細緻的蕾蕾氣質脫俗，當時她跟交往多年的前男友分手，心情沮喪，認識謝男後，對方扮演起男閨蜜角色，常常開導她，「他就像「大仁哥」般，每次都耐心聽我說話傾訴。」也因此，「大仁哥」提出所謂的電影投資，蕾蕾便投入2百多萬積蓄，豈料這竟是場騙局，氣的蕾蕾大罵「他根本是渣男」。

對於蕾蕾指控謝男騙取投資一事，本刊記者試圖聯繫謝榜原，並在其臉書留言，希望求證相關事實，但截至截稿為止，仍未取得謝男本人回應。

蕾蕾五官精緻，身邊不乏追求者，她和謝榜原在香港認識後，彼此很聊得來，對方猶如「大仁哥」般關心她的生活。（圖／黃威彬攝）

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(中時新聞網)