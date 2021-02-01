1位在香港發展多年的正妹蕾蕾（化名，35歲）向本刊投訴，她遭日租大亨謝榜原（37歲）詐騙百萬。謝男以投資拍攝電影《乘風》、片子即將上映卻急缺宣傳費為由，騙她投資。因為謝男成功創業家背景，蕾蕾不疑有他，押上所有的積蓄，沒想到全部打水漂。蕾蕾遭騙錢又沒工作，不得已從香港搬回台灣，想到此事她就輾轉難眠，還因此罹患輕微憂鬱症。

在香港工作超過10年的台灣女孩蕾蕾，2018年間透過友人介紹，牽線認識謝男。她回憶，第1次與謝男見面，就被謝男180公分的身高所吸引，加上他西裝筆挺、風度翩翩，因為蕾蕾已經久未回台灣，見到同鄉格外親切，彼此話題相同，2人相約每周見面吃飯。但這其實是謝男精心策畫的陰謀。

謝榜原投資拍攝的電影「乘風」，台灣知名藝人謝祖武也是主演之一，電影發布記者會相當盛大，有多家香港媒體報導。（圖／翻攝自YouTube）

2人認識半年後，2018年12月間，謝男告訴蕾蕾自己將出資拍攝電影《乘風》，雖然未來規劃推出第2集，因為股東不願意再拿錢，電影上映在即，還缺電影宣傳費5百萬港幣（約台幣2千萬元）。」謝男強調電影已拍攝完成，詢問蕾蕾能否幫忙找金主投資，願意支付6％的佣金。蕾蕾聽到很心動，深思熟慮2個月，決定拿出自己所有積蓄60萬港幣（約台幣240萬）來投資。

本刊調查，電影《乘風》是1部結合電競與賽車的青春勵志片，由藝人曾乙同、謝祖武主演，出品人為謝男。此電影改編真人真事，講述賽車手劉柏豪的故事，高中時期他和名好友沉迷電玩賽車遊戲，也一起經歷青春期的迷惘、掙扎，到最後逐夢踏實，真的成為1名賽車手。而在此片拍攝期間，謝男投資的電競公司也舉辦相關電競比賽，趁機行銷、炒熱話題。

「我上網查到電影開拍有盛大記者會，再加上該片已經拍完剪完，我也看過剪好的片子」。蕾蕾說，她個性謹慎，加上是拿自己積攢多年的血汗錢去拚博，更是非常小心，卻沒想到還是吃了大虧，謝男所謂的電影投資，根本是場騙局。

對於蕾蕾指控謝男騙取投資一事，本刊記者試圖聯繫謝榜原，並在其臉書留言，希望求證相關事實，但截至截稿為止，仍未取得謝男本人回應。

謝榜原找上蕾蕾談電影投資，還拿出詳細的投資計畫書，讓蕾蕾對這項投資很有信心，孰料竟是場騙局。（圖／翻攝自網路、讀者提供）

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(中時新聞網)