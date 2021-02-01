日租大亨謝榜原（37歲）22歲創業，2年內創下年營業額6千萬的紀錄，風光轉戰香港發展，不過，他投資拍攝電影《乘風》後，財務似乎出現大缺口，謝男更以籌募宣傳費騙投資，榨乾1名大眼正妹蕾蕾（化名，35歲）。蕾蕾回憶，當時謝男拍胸保證「如虧錢，就退妳全部本金」，豈料，電影根本未如期上映，而且在蕾蕾不斷向謝男索討投資金後，他竟消失無蹤，蕾蕾又氣又惱，怪自己當初瞎了眼「好恨我自己！」

1月中旬，蕾蕾一臉倦容與記者見面，泣訴自己1年多來夜夜難以成眠，積蓄2百餘萬成了泡影，被逼得只能從香港搬回台灣。蕾蕾說自己現在沒工作又被騙錢很窩囊，還不敢告訴家人和朋友，想到就捶心肝。

蕾蕾回憶，自己在香港一直從事藝術行銷，但受到近2年香港反送中運動影響，工作已經停擺，心想如果有機會就可以「把錢變大」，帶些錢回台灣重新開始，思考了兩個月後，蕾蕾決定投資60萬港幣（約台幣240萬）。

蕾蕾說電影「乘風」未如預期在愛奇藝上架，後來雖然上映，但謝男所承諾的分紅也未支付，甚至還搞失蹤，至今不知去向。（圖／翻攝自網路、讀者提供）

依照謝男說法，電影「乘風」將於2019年2月份在愛奇藝上架，點擊率1次就有1塊錢人民幣，4月和6月將各有1次分紅。不過，眼看電影直到6月都沒上映，蕾蕾覺得很奇怪，懷疑根本是個騙局，決心向謝男索討全部投資款項。

謝男先是安撫蕾蕾，信誓旦旦保證，「如果電影上架還虧錢，就退妳全部本金！」不過，蕾蕾不相信，一再要求返還全部投資金，謝男被逼急了，2人因此撕破臉，謝男開始藉口自己在國外出差，不方便處理等說詞拖延，接著訊息不讀不回，最後電話打不通，通訊軟體封鎖蕾蕾，就此人間蒸發。

「我好恨我自己，怎麼會信任他（謝男），但他當時所說的一切，都很合理。」蕾蕾曾去謝男公司和住處尋人，但已人去樓空，謝男至今行蹤成謎，昔日信任的「大仁哥」竟是騙子，蕾蕾只恨自己瞎了眼，不甘積蓄都沒了，對謝男提告《未履行契約》，「法院判賠謝男要給我260多萬，但他在台灣沒有資產，我的錢仍然拿不回來！」

200萬積蓄全都打水漂，工作又沒著落，蕾蕾去年不得已回到台灣，一想到被騙投資，夜夜輾轉難眠以致罹患輕度憂鬱症。（圖／黃威彬攝）

對於蕾蕾指控謝男騙取投資一事，本刊記者試圖聯繫謝榜原，並在其臉書留言，希望求證相關事實，但截至截稿為止，仍未取得謝男本人回應。

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(中時新聞網)