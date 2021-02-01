台北市內湖區「圓覺寺」是近郊一處清幽的佛門聖地，許多民眾看上這裡依山傍水的環境，把祖先的骨灰罈移到此地安放，以求身後有一處安詳和樂的淨土。

然而，日前民眾相繼向本刊爆料，圓覺寺所屬納骨塔整修後，寺方竟向家屬強索更換新骨灰罈費用1萬元，只要不願意付費，便無法檢視骨灰罈現況。民眾痛訴，祖先形同遭到「綁架」，還被關進暗無天日的地下室「禁閉」，指控寺方擺明就是勒索！

蔡先生告訴本刊，寺方不讓他探視親人的骨灰罈，強調必須更換新罈後才能到新的塔位瞻仰遺骨，讓他感覺遭到勒索，並出示與寺方溝通的畫面。（圖／記者甯其遠攝、讀者提供）

來到台北市內湖區碧山巖上的「圓覺寺」，正對著青翠山谷，素色的寺體依山而建更形莊嚴，旁邊雖有一條登山步道，但完全沒有信徒入寺，只有擴音器播放的梵音在廂房內迴盪。

趨近圓覺寺寺務處，只見住持「理慧法師」和一名女員工正在聊天，理慧法師見到陌生人，語氣有些急促地問：「你們是怎麼進來的？」但寺門分明是開著的，她突然這一問，倒令人摸不著頭緒。本刊記者佯稱是來洽購納骨塔位，她不假思索推稱：「我們沒有賣塔位。」

家住新北市的蔡先生向本刊投訴說，祖父母與哥哥的骨灰罈都安置在圓覺寺的納骨塔「碧峰塔」，2012年因寺方無預警移置骨灰罈，曾引發家屬聯合抗議。去年四月間，他接獲寺方通知碧峰塔整修完畢，已經可以開始將骨灰罈移回塔內，但前提是家屬需先繳一萬元，用於更換受潮的骨灰罈，未更換之前，舊骨灰罈只能安置在陰暗的地下室。

圓覺寺改建納骨塔的過程中，將存放的骨灰罈移至寺前廣場的地下室，且不讓家屬探視，引發不滿。（圖／周志龍攝）

對於民眾指控，圓覺寺住持理慧法師辯駁，有些骨灰罈久放後變質，需要整理，但購買與更換新罈皆委外處理，寺方未賺取費用，她更強調：「沒有禁止家屬檢視骨灰罈，如果家屬知道價格更實惠的廠商，歡迎推薦。」

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(中時新聞網)