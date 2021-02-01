民眾相繼向本刊爆料，圓覺寺所屬納骨塔整修後，寺方竟向家屬強索更換新骨灰罈費用1萬元，只要不願意付費，便無法檢視骨灰罈現況。家屬蔡先生痛訴，祖先形同遭到「綁架」。

蔡先生指出，家屬們向圓覺寺要求先檢視骨灰罈現況，再決定擇期移置，但寺方堅持不讓他們探視，更強調一定要等到換新罈後，才能到新的塔位瞻仰遺骨，令他感覺相當詫異，「寺方讓人感覺是在『綁架』、強索『贖金』。」

「圓覺寺聲稱，因為放置時間久，骨灰罈裡面受潮，許多骨灰罈都滲出水氣，造成骨灰罈有點變色，趁著碧峰塔整修，骨灰罈也應該要『洗個澡』，但換新罈並非主要考量，而是未來整理裡面遺骨時，勢必會破壞骨灰罈，才要順便換新罈。」蔡先生說，哥哥的骨灰罈使用琉璃打造，屬於沒有孔隙的材質，且罈內還有金屬內膽，上蓋時也用矽膠密封，「這樣骨灰怎麼會受潮？琉璃骨灰罈會變質？寺方怎麼可以拒絕家屬探視，一直把哥哥關在地下室內。」

圓覺寺暫放骨灰罈的地下室離主建物有一段距離，相當偏遠。（圖／本刊影音組）

事實上，碧峰塔並非正式的納骨塔，而是依據《殯葬管理條例》第一○二條「落日條款」所規定的「寺院宮廟所屬骨灰存放設施」，安置在此的骨灰罈，當初多是以供養金名義，取得入塔權利。

據悉，圓覺寺建於1924年，主祀釋迦牟尼佛，開山住持「達淨法師」是台北內湖人，後來由「明慧法師」主持寺務，現在交由理慧法師負責管理。

碧峰塔2011年因塔體老舊，再加上地下水問題，造成地基不穩、塔體龜裂，寺方決定暫時移置二千多座骨灰罈，待整修完成再歸回原位。不料，這項措施並未預先告知家屬，直到隔年清明節前，家屬參加法會，赫然發現骨灰罈竟被安置在簡陋的地下室內，引爆集體抗議事件。

對此，圓覺寺解釋，移置骨灰罈實屬情非得已，因為屋頂漏水、龜裂，基於安全考量，才規劃全面改建、移置；當時內湖區公所指出，圓覺寺土地所有權有爭議，加上位於山坡地保護區，建照申請較複雜嚴苛，因此遲遲未能動工，修建案一拖就是8、 9年。直到去年，家屬才接到通知，碧峰塔已經修建完畢，可以重新入塔，不料竟發生「綁架」骨灰罈的爭議。

蔡先生（左）控訴圓覺寺不讓他探視親人的骨灰罈，強調必須更換新罈，但圓覺寺住持理慧法師（右）說，未禁止家屬檢視先人的骨灰罈。（圖／記者甯其遠攝、讀者提供）

對於民眾指控，圓覺寺住持理慧法師辯駁，有些骨灰罈久放後變質，需要整理，但購買與更換新罈皆委外處理，寺方未賺取費用，她更強調：「沒有禁止家屬檢視骨灰罈，如果家屬知道價格更實惠的廠商，歡迎推薦。」

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(中時新聞網)