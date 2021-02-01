本刊調查，碧峰塔是一棟兩層樓建物，可以容納2000多座骨灰罈，圓覺寺這次採用黃玉製成的標準8吋新罈，每個酌收8000元，另加2000元用作整理遺骨及重新入罈的工作費用，估計可為寺方帶來2000多萬元收入。但寺方表示，整理過程委外，圓覺寺並未賺錢。

另一位投訴人「小花」（化名）則說，她的父親生前從事殯葬業，相當重視身後事，因為先前家族中有四位祖先的骨灰罈都供奉在圓覺寺，父親2013年往生，她透過朋友買了一只要價40萬元的「加拿大碧玉」骨灰罈，父親火化後同樣安置在圓覺寺，「我父親現在住價值40萬元的骨灰罈，怎麼可能憑對方一句話就丟掉，換成一萬元的骨灰罈？」小花氣急敗壞地說。

現行骨灰罈在骨灰放入後，上蓋與罈身一般會使用矽膠密封，且有金屬內膽，幾乎不可能受潮。（圖／翻攝買喪禮官網）

小花強調，骨灰罈起初就存放在地下室，一直相安無事，直到去年四月，她到圓覺寺參加法會，被要求只能在外面祭拜，不允許到地下室探視父親的骨灰罈；後來寺方通知，要換新的骨灰罈，才能搬到整修好的碧峰塔中，她也曾多次要求到存放骨灰罈的地下室，親自檢查受潮的情況，但數度遭到拒絕。小花氣得在去年七月間打電話報警，但警方到了現場，發現大門深鎖，找不到寺方的人，只好離去。

「骨灰整理重新『入厝』都得看時辰，寺方如果統一處置，我們怎麼曉得新骨灰罈中的骨灰是不是自己的親人。」小花勉為其難下取得母親同意，把父親的骨灰罈移到別處納骨塔，還簽下切結書，放棄索討當初捐給圓覺寺的15萬元「供養金」，現在終於可以放下胸中大石，而且移出後檢視父親的骨灰罈，從外觀看不出有任何受潮的跡象，對寺方的處理方式很難苟同。

對於民眾指控，圓覺寺住持理慧法師辯駁，有些骨灰罈久放後變質，需要整理，但購買與更換新罈皆委外處理，寺方未賺取費用，她更強調：「沒有禁止家屬檢視骨灰罈，如果家屬知道價格更實惠的廠商，歡迎推薦。」

圓覺寺是台北市內湖地區第一座佛寺，建立至今已近100年，但近年來疑經營不善，人煙稀少。（圖／周志龍攝）

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(中時新聞網)