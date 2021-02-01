翁山蘇姬

緬甸執政黨發言人說，包括總統溫敏(Win Myint)，以及身為國務資政的實質領導人翁山蘇姬(Aung San Suu Kyi)在內，有多名執政黨高層已被軍方羈押。

據路透和BBC等外電報導，緬甸執政黨「全國民主聯盟」（National League for Democracy）發言人苗紐（Myo Nyunt）1日說，軍方在周一早的突襲中，羈押了該黨領袖翁山蘇姬和其他黨內高層官員。自稱預料也可能被羈押的苗紐說，希望支持者不要倉促反應，並能依法行事。

「全國民主聯盟」在去年11月大選中獲得壓倒性勝利，由於軍方不斷指控舞弊，文人政府和勢力龐大的軍方緊張升高，引發可能爆發政變的恐懼。事實上，先前軍方已威脅，要為去年11月的大選舞弊「採取行動」。

緬甸2011年終於結束近50年的軍事獨裁統治，去年11 月8日的大選只是第2場民主選舉。雖然執政黨大勝，但備受人權團體批評，說在衝突頻仍的地區，選民被剝奪了投票權。

此外，和軍方站在同一陣線的反對派也質疑選舉結果。而幾個星期來，軍方更直指選舉廣泛存在舞弊，聲稱已發現860萬起舞弊案。緬甸軍方曾數度要求選委會公布大選最後選舉人名冊，可是一直未能如願。他們說，要拿到選舉人名冊，才能交叉比對有沒有作票。

而緬甸武裝部隊總司令辦公室發言人紹敏通（Zaw Min Tun）上周說，緬甸武裝部隊總司令敏昂萊（Min Aung Hlaing）已指出，大選出現了「欺詐和不公平」。

雖然各方當時追問軍方政變的可能性，但紹敏通拒絕正面回應，但也沒排除相關的可能性。他表示，「我們沒說緬甸國防軍（Tatmadaw）會掌權，但我們也沒說不會」。

(中時新聞網)