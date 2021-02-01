底特律活塞的麥古魯德(Rodney McGruder)似乎「一戰成名」了，金州勇士前役以118比91痛宰活塞，「浪花弟」克雷湯普生(Klay Thompson)雖然受傷不能上場，但他擔任場邊球評，狠狠嘲笑了麥古魯德。勇士卓雷蒙格林(Draymond Green)第一時間不清楚狀況，不過也幫腔把麥古魯德猛酸一番。

Klay clowned Rodney McGruder after the game: “This dude might be out the league soon, he’s probably mad about that” 💀 pic.twitter.com/2VqGzqXQ4m — Bleacher Report (@BleacherReport) January 31, 2021

當時比賽結束，兩邊球員各自退場，只有麥古魯德走過去勇士板凳區想要尋釁的樣子，但很快被教練團人員分開，沒做什麼就離去。湯普生說：「他在那裡幹什麼？麥古魯德喔，他大概很不爽吧，因為他很快就要沒工作了。他想要生事，自以為是很強的球員還是什麼大人物。」

格林賽後說：「我在休息室沒看到，但是麥古魯德何時變成他隊上的硬漢了？這年頭似乎有很多硬漢，但是沒一個敢動手的。如果你真的想做什麼就做啊，走過去那裡嗆聲假充硬漢，省省吧。根本沒有人會怕什麼麥古魯德，這太好笑了。克雷說得很好，我們就用克雷的說法吧。」

上半場的時候，活塞艾林頓(Wayne Ellington)、勇士托斯卡諾安德生(Juan Toscano-Anderson)兩人發生爭吵，當時麥古魯德沒在場上。後來麥古魯德聽了艾林頓轉述而義憤填膺，打算幫忙隊友出頭，但苦無上場機會。麥古魯德該場比賽只打了6分多鐘，主要是在最後的垃圾時間，這種人當然沒什麼份量，他走去勇士板凳區也吵不起來，不但沒達到嗆聲目的，還不幸成為對手的笑柄。

(中時新聞網)