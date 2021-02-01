鴻海(2317)推動的電動車（EV）開放平台MIH聯盟正式啟動，執行長鄭顯聰以個人名義對聯盟成員發出公開信，宣布由鴻華先進推出的首款開發者工作平台「EV Kit」，已於昨（31）日正式在聯盟官網對外公布，並預計3月將召開首次合作夥伴會議。

鴻海去年10月中宣布推出MIH電動車開放平台，目標成為電動車界的安卓（Android）系統，縮短電動車的開發周期及成本，除了廣邀各界夥伴加入，並延攬業界資深戰將鄭顯聰主掌硬體部門兼平台規格定義，集團技術長魏國章則主導MIH軟體平台。

而鴻海與裕隆(2201)合資設立的鴻華先進，則擔當共同推動汽車整車研發設計、開放平台共用化及生態系的主要任務。由鴻華先進推出的首款開發者工作平台「EV Kit」，將協助客戶在先進駕駛輔助系統（ADAS）的開發與操作，鴻華先進官網亦同步正式上線。

鄭顯聰在公開信中指出，採用開放式通信協議及線控驅動技術的EV Kit，使自駕生態鏈業者研究自動駕駛系統發展時，提供能輕易操控平台動態介面，縮短系統開發者設計與功能確認時間，降低自駕車開發門檻，透過開放建立更多的豐富產業生態圈。

鄭顯聰亦透露，MIH聯盟將在3月召開首次合作夥伴會議，誠摯邀請會員撥冗參加。他表示，MIH聯盟的理念是開放、且能自我持續發展的科技平台，相信未來將成為全球電動車產業不可或缺的中堅力量，透過開放模式集思廣益，向全世界展示驚人創意。

鄭顯聰指出，MIH聯盟自成立以來在業界支持下，成員已達500多家企業，如安謀（ARM）、西門子軟體（Siemens Software）、GuardKnox、DRIMAES、車輛研究測試中心及工研院等。期待在各成員加入下，一起打造全球新電動車產業。

(時報資訊)