高雄市議員黃捷罷免案投票於2月6日登場，罷捷團體昨（31）日集結上千名支持者上街遊行，怒吼「黃捷下台」，除罷捷領銜人劉辰芳、藍營民代外，「一柱擎天姐」也現身力挺，揚言一定要把黃捷罷掉，支持她往演藝圈發展當「藝」員。

罷捷車隊遊行包括機車、重機、汽車、貨車等，訴求「反萊豬、罷黃捷、教訓蔡英文」。有「韓粉宋慧喬」之稱的「一柱擎天姊」也現身遊行隊伍，號召大家2月6日記得投同意票，讓黃捷高票當選高雄鳳山市民，可以認真的去當「藝員」。

先前一柱擎天姊因批評黃捷參加同志大遊行，「喜歡互舔Ｏ魚」「同性戀都他馬的噁心」等偏激留言，遭黃捷提告，最後以捐款9000元給性別友善倡議團體為條件進行調解。去年高雄市長補選時，她也領表參選，而她政見只有一個，並解釋「自己將會24小時盯住那些貪污、腐化的政府人，努力查弊案，把不做事的人關到死」，希望自己站出來能逼國民黨要提起勇氣、要團結。

罷捷團體31日重現「貪食龍」車隊，有「韓粉宋慧喬」之稱的「一柱擎天姊」也現身力挺罷捷。（圖／摘自一柱擎天姊臉書）

此外，罷捷團體發言人徐尚賢表示，罷捷非鳳山人的事，是全台灣人的事，希望2月6日「四個願望」一次滿足：罷免落跑萊豬議員、堅持反萊豬立場、展現真正民主、教訓流氓惡霸政府。

劉辰芳抱病參加罷免說明會，因不忍孩子吃毒豬而受病痛之苦，哽咽落淚，卻遭網友攻擊。她也現身車隊遊行現場，強調人民健康不分藍綠，不希望被民進黨炒作成藍綠對決，是看不慣黃捷荒腔走板表現，不是單純為了罷免，請外界不要再用政治意識形態來評判罷捷總部。

(中時新聞網)