福邦證(6026)董事會通過2020年合併財報，受惠第四季獲利顯著跳增，帶動全年歸屬母公司稅後淨利2.57億元、年增5.29％，每股盈餘（EPS）1.05元、優於前年1元，不僅扭轉前三季衰退態勢、並創下近3年高點。

福邦證去年第四季合併收益2.86億元，季增近1.6倍、年增達66.86％，營益率58.77％，優於第三季17.5％及前年同期38.69％。歸屬母公司稅後淨利1.6億元，季增達3.8倍、年增達1.5倍，每股盈餘0.65元，優於第三季0.14元及前年同期0.26元。

累計福邦證去年全年合併收益6.82億元、年增7.97％，營益率自42.05％提升至43.34％。歸屬母公司稅後淨利2.57億元、年增5.29％，每股盈餘1.05元、優於前年1元，全數創下近3年高點。

福邦證董事長林火燈先前指出，去年台股指數及成交量雖雙創新高，但首次公開募股（IPO）市場卻受新冠肺炎影響，整體表現不若股市活絡。由於經紀業務並非主要營運項目，使福邦證營運受惠股市大行情的效益較不直接。

不過，林火燈表示，由於去年IPO件數較少主因疫情影響而遞延、並非真的減少，因此今年IPO件數將增加較多、反對福邦證有利。總經理林瑛明表示，今年預計將有6件IPO案，包括3件上市、3件上櫃案，股代家數預計再增加10家。

福邦證尚未公布股利配發政策，將於6月30日召開股東常會，除通過盈餘分配案外，並將補選1席董事。福邦證設有6席董事、3席獨董，由於原股東信拓貿易公司去年10月請辭董事，因此今年股東常會將補選1席董事，以補足董事缺額。

(時報資訊)