心情陷低谷的可能原因很多，有愈來愈多研究顯示，不良飲食與習慣帶來的「慢性發炎」也會在不知不覺間影響情緒，像是體內細微處無聲提醒：嘿，你應該放慢步調，重新檢視飲食、運動、作息等生活型態了。

憂鬱症席捲當代社會，世界衛生組織指出，憂鬱症是全球疾病負擔的主要因素，世界超過2.64億人受這個疾病所苦。醫界與學界致力探究這個疾病如何發生，又有哪些危險因子。

今年1月，《美國醫學會期刊：精神醫學（JAMA Psychiatry）》刊登一篇招募超過萬人的大型世代研究，長達20餘年的追蹤發現，如果9歲起持續讓空腹胰島素數值維持高檔、青春期發胖，成年後罹患憂鬱症與精神病的風險將會增加。

●嗜甜、肥胖，跟憂鬱症有什麼關係？憂鬱症究竟如何發生？

憂鬱症的發生，可從生物、心理、社會等面向解釋，不過這個疾病確切的生理致病機轉尚待探究。長期以來的主流解釋是，大腦內與情緒調控有關的神經傳導物質（血清素、正腎上腺素以及多巴胺等單胺）功能不足，科學家也根據這樣的「單胺假說」研發藥物。

然而，即使服藥，仍有部分憂鬱症患者難以緩解病症。英國劍橋大學精神醫學系系主任、精神免疫學家艾德華.布爾摩（Edward Bullmore）在2020年出版的著作《終結憂鬱症（Inflamed Mind）》中指出，自1990年代百憂解上市以來，憂鬱症或其他精神疾病藥物並未有重大進展，精神科臨床處方仍根據他還在學習階段那些年就有的2、3本教科書，而在各大醫學領域中，「只有精神醫學停滯了」，他認為，「單胺假說」 應該被挑戰。

●愈來愈多證據支持「發炎假說」

「近來科學界注意到，憂鬱症可能與體內慢性發炎、免疫系統失衡有關。C型肝炎病患接受傳統甲型干擾素（Interferon-α）治療會引發重度憂鬱症，這就是支持『發炎假說』很有力的現象之一，」安南醫院副院長、中國醫藥大學精神醫學及神經科學教授蘇冠賓說。

類似地，有核磁共振造影研究顯示，原本健康的年輕人接種傷寒疫苗後，血中細胞激素會快速升高，接著大腦主責情感的區域活化，外在則出現輕微憂鬱的現象。

究其原因，布爾摩在著作中有豐富闡述。簡要來說，情緒壓力過重、外來物質侵襲感染，都會使免疫系統中的巨噬細胞分泌發炎物質「細胞激素」，細胞激素可隨著血液四處傳遞猶如「烽火」的訊號，告知免疫細胞們前方有戰事、即刻燃起發炎反應出兵救援。

值得注意的是，發炎訊號可進一步穿透血腦屏障、活化腦內的微膠細胞（類似體內其他部位的巨噬細胞），而活化的微膠細胞再發射細胞激素，進而影響血清素製造、神經細胞的可塑性與再生能力。接著，人的情緒與行為就漸漸發生轉變。

垃圾食物也是危險因子，國際營養精神醫學研究學會（ISNPR）2020年底發表在《分子精神病學（Molecular Psychiatry）》的評論提及，不健康的飲食可能帶來發炎反應、氧化壓力，負面影響粒線體功能、腸道菌相、神經細胞可塑性等，進而增加罹患憂鬱症的風險。

相關證據持續累積，英國倫敦國王學院教授奧利弗.豪斯（Oliver Howes）等學者去年發表截至目前最大的統合分析。他們梳理107份文獻，結果顯示，憂鬱症患者的各項發炎指標（包括CRP、IL-6、IL-18、IL-2R、TNFα 等）數值顯著較高。

在台灣，臨床醫師的觀察如是。國立成功大學附設醫院精神部部主任陳柏熹說，臨床上，部分憂鬱症、躁鬱症或其他情緒疾患容易合併慢性發炎共病，像是糖尿病、高血壓、高血脂、氣喘、關節炎等。他與團隊回溯院內收治過的患者資料，果真發現，高達3成的嚴重情緒疾患病人合併有代謝症候群，這個比例比同齡層高出2倍之多。

血液發炎指標數值的高低，有許多因素影響，因此無法藉此斷定是否有憂鬱症。(圖片來源/Pixabay 康健雜誌提供）

●發炎與憂鬱惡性循環，放任體內失火可能使療效不佳

發炎影響情緒與行為、增加社會壓力，可能誘發更強的發炎反應。與此同時，還使人傾向吃更多垃圾食物求得立即的愉悅感，誤讓身心健康陷入惡性迴圈。

在陳柏熹等人的動物實驗裏頭，受霸凌威脅的憂鬱小鼠傾向選吃高脂食物，這是因為高脂食物帶來的愉悅感會酬賞多巴胺系統，導致嗜吃成癮。長期失控攝取高脂食物會促使發炎體活化，讓發炎相關激素在體內蔓延，使小鼠的生理與心理狀態雙雙惡化。

當身體著火中，既有的憂鬱症藥物療效似乎會受到影響。陳柏熹團隊過去研究發現，憂鬱症患者血中的發炎指標CRP濃度偏高時，就算以抗憂鬱劑改善了情緒，但大腦與認知功能的恢復會需要較長時間，這顯示，患者體內的慢性發炎可能持續干擾康復。

●抗發炎，能預防或治療憂鬱症？

抗發炎、治憂鬱，這個研究角度漸漸受到關注。布爾摩自2005年以來兼職於葛蘭素史克藥廠（GSK），目前正帶領學界與產界組成的團隊，尋求憂鬱症與發炎之間的關聯與解方。

蘇冠賓和英國國王學院教授帕里昂提（Carmine Pariante）團隊近年陸續合作發表近20篇相關研究，系統性探討發炎如何影響細胞傳遞物質、神經突觸再生、重塑、腦內過度氧化等，又如何造成不同類型的憂鬱症狀，並且證明了：在預防上，緩解發炎可降低憂鬱症風險。

他的團隊進一步探究天然抗炎成分魚油的抗鬱功效，陸續擬定針對兒童青少年與成人憂鬱症患者的臨床處方指引，讓醫師與病人多一道治療選擇。

●市面上的消炎藥可以「老藥新用」嗎？

或許有人想問，有沒有可能取既有的抗關節炎、抗皮膚炎藥物「老藥新用」，藉此改善情緒？答案是不行，因為目前的試驗證據仍不夠充分。

有醫師分析，針對過了專利期、價格大幅下滑的消炎藥，大藥廠未必願意再投入資源進行臨床試驗、為其取得新的適應症。況且，這類試驗需要更細緻分類患者、精準投藥，如此將提高收案難度、製藥成本，且行銷起來也不容易，在在影響藥廠的研究意願。因此，目前相關試驗多由學術單位或醫療單位執行，規模小、患者分類與投藥不夠細緻精準、試驗結果不一，難取得適應症正式應用於臨床。

「在目前證據未明的情況下，身心疾病患者千萬別自行尋找消炎藥物來緩解情緒症狀，否則可能還沒治好情緒，卻先發生胃潰瘍、胃出血等藥物副作用，得不償失，」陳柏熹強調。

不過，民眾可留心身體健康，自我檢視是否有慢性發炎情形，即便是沒有立即生命危險的三高、肥胖、牙周病、腸胃炎等，如果能好好調整生活習慣、求醫者能遵循醫囑用藥，可以期待降低體內發炎反應、翻轉情緒。

(中時新聞網)