罷免高雄市議員黃捷投票將在2月6日舉行，最後超級星期天，罷捷團體31日重現「貪食龍」車隊盛況，上千名支持者怒吼「黃捷下台」，氣勢沸騰，盼催出投票率，但沒想到參與活動的罷捷車子上竟貼著辱罵黃捷婊子的語句，引發輿論嘩然，對此，罷捷團體趕緊澄清表示，不是他們授意的。

台灣基進黨新聞部發言人張博洋31日在臉書貼出幾張照片，只見罷捷團體的車上貼著辱罵黃捷「罷免蔡代表支持的小婊」、「不管疫情，只管罷捷，妳這婊子」等不堪入目的語句。對此，張博洋痛批，「最後一個禮拜，這群人直接不演了，下限真的深不見底，沒有最低，只有更低」。

張博洋強調，台灣的道德底線很明顯被這群人踩過去了，「如果韓粉學不會尊重，學不會文明，那我們就一次又一次的，用選票教育欠教育的人」。他更稱，民主是很累的一件事情，因為在意民主價值的人，必須要不厭其煩、不斷地捍衛它，「我可以接受這個社會有很多不同的聲音，但這種字眼，我真的不行」。

對此，罷捷總部也隨即在臉書發出聲明，指出「新聞刊登中的車輛，是屬於『全民拔菜總部』文宣之內容，也不是罷捷總部所授意」。另外，罷捷總部也貼出以前罷韓活動時，前高雄市長韓國瑜遭醜化和惡搞的照片，提醒張博洋，「要說別人超級噁心前，你有沒有想想，你們以前幹了什麼事」？底下網友也表示，「有嘴說別人，也不看看自己幹了什麼事」、「罷掉就對了」。

黃捷今受訪時表示，昨遊行出現很多不雅字眼及人身攻擊看板，並在遊行中不斷放送羞辱、霸凌女性的內容，沿路施放鞭炮也造成居民困擾，強調歡迎表達訴求，但要用理性方式，相信大家都看在眼裡。

(中時新聞網)