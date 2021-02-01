29歲的台中市南屯區清潔隊員黃祈隆，日前在南屯區清潔隊隊部整理回收舊衣物時，發現一包舊衣袋內有紅包袋及不同面額的鈔票，他原封不動立即通報隊長，並送至派出所報案，清點後共計現金28萬餘元。在環保局與警方共同找尋線索後，當日便找到失主是一對70歲老夫婦，老夫婦並親自到南屯清潔隊致謝。

黃祈隆在環保局清潔隊服務約4年，目前在南屯區清潔隊擔任資源回收人員，平時工作勤奮，個性也很老實。拾金不昧的黃祈隆說，撿到別人遺失的東西，當然是送去警察局招領，當時只知道整個舊衣袋內有很多紅包及現金，在警察局清點後才知道有這麼多錢。

南屯區清潔隊長陳秀玲表示，他們報案後，在派出所內翻遍舊衣回收袋發現鈔票裡夾雜著發票及收據，警方找到店家，透過會員資料，經查是失主兒子所有，最後才能讓老夫婦失而復得。據了解，失主的兒子進行年終大掃除時，把家中舊衣物打包交給清潔隊，沒注意到舊衣物內有現金，才發生這件事。

環保局長陳宏益提醒，今年1月14日至2月10日是「台中清潔月」，家家戶戶忙著大掃除，準備迎接新年，丟掉舊物前請注意是否夾藏貴重物品，以免發生遺憾。另年關將近，垃圾量逐漸增加，呼籲民眾秉持「愛物惜物」、「垃圾減量」、「資源回收」三大原則，減少生活垃圾，降低垃圾焚化廠的負擔。

(中時 )