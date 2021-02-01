衛福部立桃園醫院群聚感染擴大到社區，甚至導致平鎮某醫院院內感染，讓民眾十分緊張。一名男網友爆料，社群平台上有位年輕妹子發動態表示，自己感染新冠肺炎，加上過敏、發燒及流鼻水等症狀，在沒戴口罩的狀態下，跑出門與朋友開趴，引發網友撻伐，紛紛通報檢舉，律師也表示這行為已觸法。

該名男網友昨(1/31)於論壇《Dcard》分享2張來自IG的限時動態截圖照，照片中一名戴著眼鏡的妹子開心與好友合照，但下方文字卻寫著「我都得武漢了還來找她…」，另一張則又曬出正在擤鼻涕的照片，透露自己有過敏、發燒及打噴嚏等症狀，直呼「呃…很煩」。

戴眼鏡的妹子自述染疫，卻還是出門找朋友開趴。（圖／翻攝自Dcard）

爆料的男網友認為，雖然不知道是不是真的，但看到這種無腦的限時動態，真的不懂意義在哪？「很驕傲嗎？」該名妹子除自述染疫外，也未佩戴口罩與朋友見面，有網友實際搜索該妹子的IG帳號，發現新的限時動態中，她疑似喝了點酒寫下「希望今天的酒精可以解武漢」並tag好友表示自己還是可以喝的。

除自述染疫外，也透露自身有相關症狀。（圖／翻攝自Dcard）

該名妹子限時動態更表示希望藉由酒精解新冠肺炎。（圖／翻攝自Dcard）

誇張的行徑，令不少網友看了十分憤怒，紛紛撥打1922檢舉，不少人表示，先姑且不論有無染疫，現處於疫情流行緊張時期，製造恐慌真的很過分，若有症狀也應該待在家裡，才不會成為防疫破口。

據《TVBS》報導，律師簡大為表示，就算是開玩笑也已觸法。依據嚴重特殊傳染性肺炎條例中，第14條表示，散播傳染性肺炎流行疫情之謠言或不實訊息，可處3年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣300萬元以下罰金。

若她是真的染疫，且有傳染他人的疑慮下，依條例第13條，可處2年以下有期徒刑、拘役或新臺幣20萬元以上200元以下罰金。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

(中時新聞網)