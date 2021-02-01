小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(1日）財經重點。

【1】封關周 台股聚焦6關鍵

台股本周封關，但道瓊指數上周（元月29日）重挫620點跌破3萬點，台積電亦失守600元關卡。六大投顧專家指出，台股多頭格局不變，但農曆年封關長達11天，六大變數將左右股市，建議抱股過年的投資人持股降至五成以下，半導體、車電及高殖利率股將是顯學，可逢低承接。

【2】40年來首見 大陸春運...鐵路客流量驟減逾七成

素有「人類地表最大規模移動」的大陸春運自1月28日啟動，但近期疫情擴散，官方倡議各地人員「就地過年」的影響下，春運前三天大陸鐵路客流量較往年驟減七成以上，空蕩的候車大廳成為40年春運從未出現過的奇景。

【3】貨櫃船業者 首季有望大賺

英國克拉森-柏拉圖證券（Clarksons Platou Securities）預測，全球運力第一的馬士基，今年首季營業利潤可能會超過60億美元，2021全年營業利潤將達到100億美元。國內業界指出，以陽明運力約馬士基的15％計算，陽明首季稅前百億台幣獲利恐被低估。

【4】央行澄清 美未批評匯市調節

台灣被美方列為匯率操縱國觀察名單，和與央行近日在台北匯市調節「沒有關係」，中央銀行發布新聞稿，強調美國2020年12月發布的報告中，並沒有「敦促（urging）」台灣央行讓新台幣進一步升值（appreciate further）的說法。

【5】GameStop之亂 恐泡沫爆破訊號

針對GameStop股票近來上演多空大亂鬥的事件，專家認為不是特例，而是金融市場裡投機泡沫行為猖獗的最明顯例子，加上其他投機炒作亂象，令人擔憂這恐是泡沫爆破前的最後瘋狂。

(中時新聞網)