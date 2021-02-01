上海出口貨櫃運費指數（SCFI），就輸往全球各地區綜合指數而言，至元月29日止周報價約跌0.25%。同時，亞洲北歐間的現貨運費報價也降2.7％。降幅雖然不大，但暗示2020驚驚漲的海運貨櫃費用，似乎已現高檔鬆動現象。

根據29日SCFI上海北歐運價為每TEU(20英尺貨櫃)4,276美元，周報價下跌117美元，主因為船公司釋放更多空櫃給中國大陸客戶。飛協博（Flexport）貨運代理業者表示，費率下降是貨櫃業者當初承接過多預付遠期合約，再加上又收了太多訂單導致在農曆春節前貨櫃延期到港。

不過，飛協博指出，在空櫃陸續到位可供使用下，可預見航運業者在未來幾周還會承攬更多業務。但是，最大的問題是等到需求量大增的農曆春節後，整個航運市場供需況狀會如何演變。飛協博補充，到時市場需求可否馬上反彈還是一個問號，再加上目前上海與寧波的卡車運量已捉襟見肘。還有，防疫14天隔離規定，有沒有足夠員工可以上工也不知道。

目前雖正值現貨運費下跌之際，但亞洲北歐間已漲至天價的運費，使得許多終端低廉商品，事實上是賠錢在賣的。同時，貨主也在思考，是否就乾脆收掉這條不賺錢的事業線算了。事實上，因為要被收取一些鉅額附加費用等，一趟運費貨主與貨運代理業者要支付金額約為SCFI報價的兩倍。

英國一個大型進口商也向專業物流媒體The Loadstar 透露，清楚了解市價因供需而定的原理，但目前而言，有必要再審視一下這套市場經濟學，唯有抑制目前高漲運費才是正解。進口商，貨運代理業者或報關行等，都需負擔相關附加費用，但是不是一直都能將這些費用順利轉嫁給消費者，其實也是一個問題。

貨櫃運費漲到暴的現況，也對2021年後航運合約造成極大影響。許多航運業者甚至已將新客戶拒之門外，並減少現有客戶未來艙位裝載量。市場已有共識，三月份新約將減少艙位，以及2021年每FEU(40英尺貨櫃)合約價約在3,500至4,000美元之間。

北歐運費報價平台Xeneta同樣也顯示，因來自亞洲貨源不斷，出口至歐洲價格月增翻近兩成，年增也達12.5%。但是，Xeneta指出過去幾個月驚驚漲的現貨價，卻已直直落至與合約價一致，這也讓全球航運業者備感壓力。目前，運費瞬息萬變呈現極端化，將來要怎麼訂約也很難。因為誰也不知道會如何發展，但還是樂觀地靜觀其變。

據悉，中國大陸急於穩定費率與保障出口，若進口商被高漲運費壓到受不了，一旦棄守從亞洲進口時，有關當局應該會適時出手。不過，到時候會祭出什麼措施，就不得而知了。根據SCFI最近航運報價，上海地中海航線上漲41美元，每TEU報4,337美元。至於從上海運至美國價格也相對平穩：美西漲93美元，每FEU為4,088美元；美東則跌71美元，每FEU為4,679美元。

(時報資訊)