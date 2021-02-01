原PO拍下房內情況時，意外拍下女房客的一條腿。（圖／爆廢公社）

房子出租有時要睜大眼睛，若是租給奧房客，不僅可能收不到房租，房子還會被搞得比垃圾場還髒。一名屏東女房東發文指控，他日前把套房租給一名「邪惡美女房客」，對方不斷編造各理由，出租三個月以來房租、水電一毛未繳就落跑，還把房子搞得一團亂，讓她氣的PO文提醒高屏地區房東要注要這個惡質女房客。

原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，這名美女房客不但3個月來一毛未付，還把套房搞得髒亂無比，出租期間知道對方有養貓，還好心幫她訂購一張寵物床，結果一進到屋內就被眼前的髒亂景象嚇壞，趕緊拍照蒐證，拍照中還看到女房客趴在床上露出一隻腳。

照片中可見，屋內床、椅、桌上全都丟滿衣物，整個房子凌亂不堪，而且枕頭、床單與綿被都泛黃，馬桶沉積大量汙垢，地上還有一片護墊，畫面看去慘不忍睹。讓原PO氣憤地說：「好好一間漂亮房子搞成這樣，到最後不講一聲偷偷搬走，讓人身心俱疲無法承受。」原PO後來忍無可忍到警局報案，並發文提醒高屏地區的房東「此人很臭，有養一隻貓，請大家注意這一位女生」，免得還有人受害。

馬桶沉積大量汙垢，房內臭氣熏天，房東怒：「快沒氣呼吸」。（圖／爆廢公社）

網友看後紛紛大罵「整個像案發現場」、「那個枕頭拿來睡，臉真的不會出事嗎」、「貓跟著她真可憐」「聽說越髒得越漂亮」、「看臉書照片長得很漂亮，怎麼會超級無敵髒阿...」。

原PO補充表示，她當時幫忙把寵物床搬進去房內時，趁女房客趕忙收拾床鋪，才順手拍下照片，浴室照片則是女房客搬走整理房間時拍的「臭到完全快沒氣呼吸」。

(中時新聞網)