香港女星劉嘉玲是演藝圈凍齡美魔女，保養得宜的她，完全看不出已55歲，近日，她曬出和一名小鮮肉親密搭肩唱歌畫面，也讓外界紛紛猜測這名男子身分，原來他是名導張艾嘉的兒子王令塵（奧斯卡）。

劉嘉玲在IG限動曬出影片，只見她搭著穿白T恤、戴毛帽的王令塵肩開心合唱，而兩人演唱的歌曲正是張艾嘉的代表金曲《愛的代價》，唱到一半的時候，王令塵還指著螢幕說「那是我」，原來他小時候曾跟著媽媽一起在MV中露面。

劉嘉玲開心和王令塵合唱張艾嘉金曲《愛的代價》。(圖／翻攝自微博)

王令塵外型神似彭于晏，曾和大陸官三代千金程穎婕傳出戀情。(圖／翻攝自微博)

現30歲的王令塵外型帥氣，不過他沒追隨媽媽腳步進演藝圈，而是成為一名商業設計師，憑著自己的實力打響知名度。其實，王令塵小時候曾遭到綁架，雖然歹徒最後遭到警方逮捕，在當時仍震驚整個社會。

而王令塵之後受到母親細心保護，更送他出國留學，在國外低調生活多年，直到長大了，才重新出現在大眾面前，現他靠著自身天賦，在設計領域發光發熱，他曾提到和媽媽的相處之道，笑稱自己脾氣是過了就算，所以和媽媽能直接溝通，沒有任何的代溝。

長相神似彭于晏的王令塵，昔傳出和女星梁洛施秘戀一年，之後又和大陸官三代千金程穎婕傳出戀情，中美混血兒的她外型亮麗，更活躍於時尚圈，常在IG分享美照，不過兩人在2016年初以分手收場。

(中時新聞網)