外傳中廣董事長趙少康欲回國民黨，國民黨主席江啟臣證實收到趙少康申請，將進入程序。對此，得知消息的藍粉振奮表示，「2024有看頭了」，更有網友認為，「趙少康若重回國民黨，將是2024民進黨最大勁敵」。

江啟臣證實有收到趙少康回復黨籍申請，將進入程序，江並認為，以趙的聲望與歷練，能代表藍營的團結與加分，並擴大藍營的支持基礎。黨內人士也表示，趙少康屬於民間意見領袖，不管在媒體或是過去在政壇都相當有影響力，對國民黨形象有加分作用。

而趙少康回鍋國民黨一事，也引發網友熱烈討論，有網民認為「趙少康回鍋是瞄準總統嗎？」「非常非常歡迎趙少康回國民黨」、「難得的人才！期盼能導正台灣現今之亂象，加油」、「只要打下禍國民進黨，參選2024總統」、「2024有看頭了」！

不過，批踢踢網友對於趙少康的舉動，則持正反兩面看法，有鄉民認為「這樣少康戰情室算不算政黨介入」、「這咖當年把黃大洲罵得多慘，現在重回KMT都沒人罵雙標」、「這個政治老頑童，媒體金童，廣播界大老闆，現在要入黨有他的想法」，但也有網友表示，「直接下場當主帥」、「泛藍勢力要認真了」、「就蔡英文的後繼的認為不強，加上擺盪效應，想說可以再拚一把看看」、「趙少康若重回國民黨，將是2024民進黨最大勁敵」。

(中時新聞網)