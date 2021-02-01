市場普遍認為，當前超級寬鬆的資金環境是催化泡沫的主要原因。為了緩解新冠肺炎疫情衝擊，各國政府與央行推出規模與力道前所未見的財政與激勵措施，加上超低的利率水準，造就了這些不正常的現象。超低利率鼓勵投資人去承擔異常高的風險，而隨著部分資產價格已經來到不尋常的高點，市場泡沫恐將爆破的緊張感正急速堆升。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）上周否認央行的超低利率與大量購債行為引發資產泡沫的說法，但對於那些擔心當前貨幣政策鼓勵過度承擔風險的投資人而言，這些言論並不能安撫他們的不安。

達拉斯聯準銀行前總裁費雪（Richard Fisher）在接受媒體訪問時則表示，泡沫已經存在一段時間了，現在的情況只不過是「火上添油」而已，當事情失控到這種程度，就是你應該要非常擔心的跡象，「當一窩蜂的行為發生時，最終就是人們在非常高價時進場，然後遭烈火焚身」。曾擔任對沖基金經理人的費雪表示，社會動力（social dynamic）與民粹主義發揮了作用，「他們看到有錢人利用廉價資金變得非常有錢，也希望得到自己的那一份，這就是『加速趕頂』(blow-off top)的跡象。」但在被問及泡沫可能在何時破滅時，他表示「沒有人可以為這些事計時」。

諾貝爾經濟學獎得主席勒（Robert Shiller）表示，Reddit鄉民運動不僅受到史上最低的利率所推動，同時也受到社會趨勢所影響。他表示：「這與『川普主義』(Trumpism)有關，是一種『那些專家總自以為是，其實他們什麼都不懂』的心態，想要智取這些專家，並證明他們的錯誤。」

高盛表示，僅是在今年前三周，SPAC公司已經籌集160億美元，遠超過2019年全年籌集的130億美元。在2020年，共229家SPAC公司全年籌集資金達到令人驚嘆的760億美元。高盛分析師在最近的一份研究報告中指出，SPAC公司正籠罩著泡沫般的氣氛。

費雪也同意SPAC狂熱是另一個令人擔憂的跡象，他表示：「這是資金太便宜的另一個指標。」

老甘迺迪與擦鞋童

廉價資金已觸發整個股市的V型復甦。即使在經歷上周三與周五的重挫，標普500指數距離歷史高點仍然不遠，而此時美國仍深陷於百年一遇的大流行病之中。

投資人正將目光從這場不知道何時落幕的公衛危機，轉向接種疫苗將助經濟迅速重啟的前景上，但儘管如此，市場估值也很少高到像現在這樣的程度。席勒就標普500指數得出的「周期調整本益比」（CAPE Ratio）已達到35。根據創投公司Loup Ventures，該指數超過30只出現在1929年，即「經濟大蕭條」（Great Depression）之前，以及1990年代尾聲的網路泡沫時期。該公司出具報告指出，散戶炒作肯定催化了一些泡沫，但沒有人知道泡沫何時會破滅，這就是泡沫，可以持續變得更大，直到無法繼續膨脹為止。

說到1929年，美國第35任總統約翰·甘迺迪（John Fitzgerald Kennedy）以及美國另外兩位參議員的父親老甘迺迪（Joseph Kennedy Sr.）與擦鞋童的故事，或許可以提供一些啟示。當年當一名正在為他擦鞋的男孩向他提供一些炒股技巧時，老甘迺迪便在股市正炙手可熱時拋售其龐大的投資組合，他認為這就是出清一切的信號，當擦鞋童都對股票夸夸其談時，市場上一定充斥許多愚蠢的資金，支撐著肯定會下跌的價格。這個舉動為他保住了財產，但大部分人沈迷於這股狂熱的人，則在1929年秋天華爾街崩盤時輸掉一切。

一些過度狂熱的指標已經開始閃爍，花旗銀行表示其「恐慌/狂熱模型」Panic/Euphoria model)已正處於「狂熱升高區」。美國銀行全球研究部的最新公布的基金經理人調查指出，現金配置已迅速下滑，顯示投資人正將更多資金投入風險較高的資產。

不過，席勒表示，他並不認為整個股市看起來都那麼糟，主要因為利率是如此之低，使股票與其他資產相比成為更具吸引力的選擇。他表示：「雖然現在不是買股票的好時機，但留下來或許還可以。」

(時報資訊)