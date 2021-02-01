櫃檯買賣中心奉主管機關核准推動上櫃股票個股造市者制度，預計於110年6月底推出。

為提振上櫃股市量能及活絡冷門股交易，櫃買中心已奉主管機關核准推動上櫃股票個股造市者制度，藉由造市者持續提供具競爭力的報價，以及交易參與者積極參與股票交易，增加投資人買賣成交機會，達活絡市場之效，預計於110年6月底推出。

櫃買中心也將提供一定之獎勵及費用減免措施，以鼓勵證券自營商積極參與造市者制度。

(時報資訊)