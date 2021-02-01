《櫃買市場》櫃買造市者制度 估6月底上路 08:522021/02/01 時報資訊 張漢綺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 櫃檯買賣中心奉主管機關核准推動上櫃股票個股造市者制度，預計於110年6月底推出。 為提振上櫃股市量能及活絡冷門股交易，櫃買中心已奉主管機關核准推動上櫃股票個股造市者制度，藉由造市者持續提供具競爭力的報價，以及交易參與者積極參與股票交易，增加投資人買賣成交機會，達活絡市場之效，預計於110年6月底推出。 櫃買中心也將提供一定之獎勵及費用減免措施，以鼓勵證券自營商積極參與造市者制度。 《證交所》外資上周狂賣1224億元 面板雙雄最穩重 工商社論》網民至上 華爾街GME事件的金融革命 (時報資訊) #櫃檯買賣中心 #造市者 #主管機關核准 #上櫃股票 #活絡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 全宇昕科技 2月1日每股50.6元上櫃掛牌 09:042021/02/01 財經 搶新冠疫苗又落空 前台大醫曝關鍵原因 13:372021/02/01 生活 裕隆力挺 鴻華MIH平台亮相 04:102021/02/01 財經焦點 《國際產業》空櫃陸續回歸 天價運費回落 08:352021/02/01 財經 中信造船IPO 中國信託證券輔導 04:102021/02/01 投資理財 《產業》缺車預期開紅盤 車市大賣5萬台、年增29.8％ 12:502021/02/01 財經 10檔外資逆勢挺 吸睛 04:102021/02/01 投資理財 《國際金融》憂軋空之亂 美股指期下挫 09:262021/02/01 財經 《電腦設備》廣達NB、伺服器、5G帶動唱 外資上修目標價至117元 11:252021/02/01 財經 GameStop之亂 恐泡沫爆破訊號 04:102021/02/01 財經要聞 封關周 櫃買新股四連發 04:102021/02/01 證券．權證 財經熱門新聞 與陸僵局未解澳經濟又有大禍臨頭 年損恐逾2兆 - 要聞 對美科技依賴原是陸最大罩門 日媒：川普改變局面幫倒忙 - 要聞 台積電600城門大破 他爆砍到驚悚地板價 散戶小心了 - 財經 13檔封關倒數 法人緊抱 - 財經要聞 - 工商時報 貨櫃船業者 首季有望大賺 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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