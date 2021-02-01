不能出國旅遊或搭飛機的時間還要多久？新冠疫情改變生活模式，最慘當屬旅遊業，據統計去年全球旅遊業損失1.3兆美元(約36.8兆台幣)，是史上最慘，較2009年全球金融海嘯影響程度超出11倍，還有1億至1.2億直接相關工作崗位受影響。專家預期，配合檢測、追蹤、疫苗接種證明，最快2023年才能恢復疫情前水準。

UNWTO(聯合國世界旅遊組織)指出，2020年國際旅客較2019年減少10億人次，整體降幅74%。亞洲與太平洋地區降幅最大，約84%；非洲與中東地區減少75%；去年夏天疫情減緩時獲得報復性旅遊挹注的歐洲仍降70%；美洲由於美國、巴西等大國出入境管制限制較晚和少，降幅69%已是各大洲最佳表現，但也付出了疫情更加嚴重代價。上次衰退是2009年全球金融海嘯後，國際旅客不過減少4%左右。

由於前幾次全球旅遊業衰退多半只是受到經濟影響，因此經濟復甦就會同時振興，但此次還關乎流行病，因此這場造成全球超過1億人感染、200萬以上人因此死亡的疫情，所帶來破壞似乎不是經濟轉好就可以修復。

多名專家指出，全球旅遊活動2023年前無法恢復疫情前水準，而當旅遊業重啟時，戶外活動需求將上升，部分旅客會改用國內取代國際旅行。

喬治亞籍UNWTO秘書長波洛利卡西維利(Zurab Pololikashvili)說：「我們為了使安全的國際旅行成為可能，已經做了很多，但我們都很清楚這場危機還遠不到結束時刻。檢測、追蹤、發放疫苗接種證書這些防疫措施都需要統籌、協調及加速數位化，這是旅遊業在條件允許下恢復的基礎。」

(中時新聞網)