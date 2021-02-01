距離農曆新年還有不到2個禮拜的時間，不少人都希望可以多賺點「紅包錢」過個好年。星座命理專欄搜狐號《卡哇伊》近日就點名3星座的朋友，表示他們在本周7天風生水起，抽到財運上上籤，快看看你或是身邊的親朋好友有沒有上榜吧！

▍天蠍座

天蠍座本周開始7天內的正財宮、偏財宮都有很好的感應，只要和「財」有關都將有利可圖，關鍵是要看如何引爆自己的小宇宙。有吸金潛質的天蠍座要以一種全新的戰略姿態去審視周圍的情況，最好在財運最為旺盛的5月進行投資，前面可以好好做功課，如果屆時能把握好機會，將會有相當不錯的回報。

▍金牛座

我們都知道金牛座的人都非常的聰明能幹，所以在本周開始7天內，可以多注意投資理財方面，只要把握好眼前的良機，發揮你們的戰鬥力，上天一定不會虧待，讓你們將之前的投資和回報通通拿回來，迎來滿滿財富，歡歡喜喜的過個好年。

▍白羊座

白羊座為人善良又聰明，天生福氣深厚，自帶聚財的命，且他們不管是情商智商都很高，可以不依靠父母，憑藉自身的智慧，闖出一番事業，讓人刮目相看。在本周開始7天內，白羊座不只財運一飛沖天，還有機會升職加薪、喜添貴子。運勢上福祿生財，喜鵲從家門飛過報喜，暗示新的一年會有大喜臨門，或是財富快速匯聚的徵兆，只要努力工作就能獲得豐厚的回報。

(中時新聞網)