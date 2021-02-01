《The Athletic》權威記者查拉尼亞1日爆料，鵜鶘正在積極兜售三分射手雷迪克，原因除了想要培養新秀，更因雷迪克希望自己能待美國東北部打球，所以鵜鶘專注在把他交易給籃網、七六人或塞爾提克3支東區強隊，就看最後誰搶到。

2006年NBA選秀會第11順位被魔術選上的雷迪克，生涯待過魔術、公鹿、快艇、七六人、鵜鶘等隊，身為相當知名的白人射手，雷迪克生涯三分命中率高達4成16，不過本季他的三分命中率下滑到2成98，畢竟他都已經36歲了。

由於鵜鶘本季只拿7勝11敗，位居西區倒數第2，為了培養亞歷山大沃克、路易斯等新秀，自然想把雷迪克出清，加上他的家人都住在紐約布魯克林，所以鵜鶘才想把他換給籃網、七六人或塞爾提克等東區球隊，問題是當前還沒達成協議。

除了想要趕緊拋售雷迪克，最近兩戰也都沒讓雷迪克上場，鵜鶘更打算把主控「球哥」朗佐鮑爾交易出去，畢竟球哥表現始終不夠穩定，尤其是在投籃方面，鵜鶘早已對他失去耐心，只想繼續用錫安威廉森、英格拉姆兩人當作未來重建核心。

(中時 )