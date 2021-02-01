性感女神雞排妹(鄭家純)近日痛曝以10萬酬勞代價，接下某公司尾牙主持棒，沒想到遭該公司老闆用低級言語性騷擾，還被現場一名男歌手吃豆腐，她因此憤而將酬勞全捐作公益，沒想到身為受害人卻狂被檢討，網紅陳沂說她炒新聞，大批網友說雞排妹大驚小怪，還怪罪她的穿著、行為等，這景象讓美女主播陳乃瑜看不下去，怒po文直接爆粗口「我真他x的」，不希望兒女在這種社會氣氛下長大。

雞排妹遭性騷擾風波越演越烈，還釣出一堆網友離譜檢討被害人，讓雞排妹嘆：「他們就是可憐到只能靠惡毒取暖」，美女主播陳乃瑜也在臉書發文聲援，感嘆為何要檢討被害人，合理化加害人？「我本來以為我活在2021年的台灣，不可能會有這種自以為是的狂言妄語...但我錯了」。

雞排妹勇敢說出自己遭到性騷擾，卻遭不少網友怪罪檢討。(中時資料照片)

陳乃瑜逐條寫下雞排妹被騷擾後遭遇的不合理對待，直言不管她長相、身材、穿著、身分甚至賣什麼東西，「沒有任何人活該要被開黃腔、吃豆腐」，開了黃腔、性騷擾也不要扯理由藉口，「不要扯什麼炒熱氣氛？啊不然你有看過滅火器開唱前先開黃腔的嗎？政治人物造勢大會夠熱了吧？也沒有開黃腔啊！」。

陳乃瑜心疼雞排妹，也心疼女藝人遭不公平對待，「女藝人也是人，也是別人的女兒，今天如果是你我的女兒，你難道不希望她能好好被尊重、被對待？」，陳乃瑜透露從小到大也常被虧，出來工作後也總被性騷擾、吃豆腐，或是努力有了成就，就被質疑是用女性優勢甚至是「性」換來的，讓她忍無可忍怒罵：「我真他x的，我不要我兒女在這樣的社會氣氛下長大！」。

陳乃瑜還加碼公開了雞排妹新聞底下網友的荒謬留言，諸如「雞就雞，高檔雞就不是雞」、「故意穿成這樣暴露成何體統？光耀門楣嗎？爸媽會開心嗎？」等，讓她直呼根本奇文共賞，幫打馬賽克根本太客氣。

(中時新聞網)