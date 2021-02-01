【愛傳媒黃珊珊專欄】1月29日下午我和柯市長到碧山里了解里鄰數位建設計畫的成果，過去當議員時，我知道里辦公事常常有很多活動，都需要依賴紙本和人員登記作業，光是造冊這件事，就費時又費力。

當然，每一件事都要求進步。

從去年10月開始，我們就開始推廣這套數位系統，協助里辦掌握活動報名和物資發放的情形。

未來資訊局還要再繼續研發新功能，幫助疫苗接種、銀髮補助、發放回饋金、守望相助巡邏等等工作。透過智慧服務的方式，有效提升作業效率，也減少了人員的負擔。

另外，碧山里也是台北市的樂齡健康運動中心示範點，呂里長與衛生局、體育局都非常用心，在社區裡打造這麼專業的場所，為的就是讓長輩到這裡來運動，把社區的好朋友們都帶進來，一起聊天、做運動，這樣好好慢老，很令人羨慕！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)