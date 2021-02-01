「雞排妹」鄭家純痛揭日前受邀主持尾牙，竟遭主辦公司老闆當眾對她言語騷擾，更爆料曾有主持界大哥和男歌手對她肢體騷擾，不過卻遭到酸民質疑事情真相，對此她則發文砲轟：「匿名酸民不用管，他們就是可憐到只能靠惡毒取暖」。

雞排妹表示日前主持尾牙，被公司老闆言語騷擾一事，她表示相信千千萬萬女性也發生過，只是許多人過於害怕選擇隱忍，而事後她收到許多受害女性的私訊，訴說被欺負的過程，坦言看了很心疼，不過也收到許多有同理心的正常人慰問，坦言：「陌生人的文字看似沒有溫度，但也能帶來安慰的力量」，對於酸民冷言嘲諷，她強調：「匿名酸民不用管，他們就是可憐到只能靠惡毒取暖，新聞區底下釣出一堆噁男，看到認識的人也算是好事，不然平常也很難發現」。

我相信每件事的發生，都有意義。 昨天寫出來的發文，不只是我發生了什麼事，還是千千萬萬女性也發生過，但不敢說的事。 FB留言區以外，IG私訊也很多封信，他們願意向我訴說被欺負的過程，看了很心疼，我只能回覆辛苦了。 希望傳來訊息的你們，有看... 由雞排妹ili鄭家純發佈於 2021年1月31日 星期日

雞排妹強調工作關係會接觸到各行各業的人，也會遇到所謂的「妖魔鬼怪」，不管什麼背景、條件的人，都會遇到天快塌下般的災難，強調保持善良的心，將痛苦視為磨練，就不會墜入深淵，更大方分享4點打怪技能，分別是：冷靜面對所有的不幸運；每天反省自己做過的大大小小決定；感到害怕、迷惘時，去問三位不同領域的智者；遇到令自己委屈的事，先分析問題點，找出解法避免再有下一次。

對此網友紛紛留言：「謝謝你這裡至少還讓人看到社會上僅存的些餘良善」、「人就是缺乏同理心，社會問題才會每況越下」、「遇到騷擾就是要勇敢大聲說出來，絕不姑息養奸，支持你加油」。

(中時新聞網)