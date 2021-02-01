台股加權指數1日開在15,176.56點，呈現小漲，台積電（2330）早盤開高在595元，隨後即壓低在盤下，權值電子股也跟著走弱，指數也受到壓抑。

嬌生新冠肺炎疫苗的臨床實驗結果喜憂參半、股價下挫，再加上華爾街避險基金與小散戶的對峙情況未解，增加市場波動度並引發疑慮，使得美國四大指數29日全面下挫。

道瓊工業平均指數1月29日下挫2.03％（620.74點）、收29,982.62點，為2020年12月14日以來收盤首度跌破3萬點，並跌破60日移動平均線（30,073.84點）；周K線下挫3.27％。

那斯達克指數下挫2％（266.46點）、收13,070.69點，創1月15日以來收盤新低；周K線下挫3.49％。費城半導體指數下挫1.64％（48.04點）、收2,887.08點；周K線下挫6.09％。

元富投顧指出，未來聯準會（FED） 主導的貨幣寬鬆，加上經濟數字的表現，將影響台股中期走勢，15,200點成多空重要關卡，原則上短線可擇優擇低布局。本波段引領全球股市大多頭的NASDAQ，是重要關鍵，以長天期角度來看，從史高急速拉回，目前守穩月線，重要觀察個股，以蘋果和特斯拉為主。

另外，美國費城半導體指數，創史高拉回，月線短線跌破，留意未來是否再站回，兩大影響多方市場是否延續？現階段選股，優先選擇整理多時的電子股，包括「權重股、業績股和低價股」最具吸引力，包括宏碁、矽力-KY和金居最具指標。

美元指數的觀察，是最重要的領先指標，91.5的位置將是全球股市多空重要點位，短線仍有利多方架構。

近期全球股市隨美股起舞，國際股市紛紛出現高檔拉回，包括美股和陸股都一樣，未來台股高檔整理機會大。台股最重要的護國神山，台積電近期拉回整理，也讓指數短線拉回，未來將是本波觀察重點。美股散戶瘋狂軋空行情和比特幣中期走勢，將是未來科最大變數。

(工商 )