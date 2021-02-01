正在奧蘭多接受隔離的林書豪，1日發布最新代禱事項，除了希望大家替他的身心健康祈禱，努力在即將開打的NBA發展聯盟打出優異成績，也提到當前新冠疫情與美國政權輪替，豪哥更要求大家在生活中的腳步放慢一點，滿足自己已經所擁有的，以下是豪哥的代禱內容：

「嘿，禱告家族！

想讓大家了解一下最新消息，我將在2月9號左右在奧蘭多舉行的NBA G League隔離聯賽中第一次登場為聖克魯斯勇士隊效力，但也隨時有機會被30支NBA球隊中的任何一支提拔上場。G League比賽將進行15場比賽，所以應該會是一段有趣的日子。

最近我一直在看書，如果說有什麼從我學到的東西中可以鼓勵大家的，那就是請暫停一下，放慢腳步，珍惜每個瞬間並感謝上帝，不是因為祂能給我們什麼，只因為祂是神。這段時間一直迫使我放慢腳步，滿足自己已經所擁有的，而不是只追逐我期盼的目標。我完全相信，如果我們今天不能在旅途中學會滿足，即使我們達到了最終的目標或終點，我們也不會滿足。詩篇8幫助我記住了這個基本真理。

至於祈禱請求，我想為以下祈禱：

為了追求NBA復出，祈禱我的身心健康。我有時會感到脆弱，無論是身體上還是精神上，但是請祈禱上帝賜給我巨大的力量，勇氣，信念和滿足感，可以期待這個賽季並完全自由地打球。也祈禱上帝會用這個球季來敘述一個神奇的故事。

為仍在與新冠疫情奮戰的所有人祈禱，無論是從身體上還是對經濟和世界的潛在影響。祈禱新冠疫情會使我們更人性化，並最終使人們回到基督本身。

祈禱美國在目前新政權的過渡期間，無論您支持哪個政黨，我都祈禱上帝能給美國帶來康復，和平與同情心。

現在就到這了，真的已經迫不及待重返球場了！ 」

(中時 )