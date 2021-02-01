散戶大軍瘋狂炒股、力抗華爾街大空頭所引發的動盪，引發投資人對其連鎖反應與市場泡沫化的擔憂，周日隔夜市場美國主要指數期貨走跌，延續上周末的重挫走勢。

目前道瓊指數期貨下挫171點或0.57%，為29,708點，稍早前一度跌270點。標普500指數期貨跌0.71%，那斯達克100指數期貨跌0.93%。

花旗集團首席美股策略師Tobias Levkovich表示，市場估值已經非常緊繃，散戶最近引發的動盪可能觸發一波修正。「我們認為弱點就在那裡，雖然我們不確切知道可能出現哪些催化劑或確切的時機，包括最近散戶對一些遭大舉放空之股票的逆襲，但我們懷疑這些事將破壞當前的漲勢，並成為市場下挫10%的起點」。

上周五道瓊指數重挫620點或2%，收在29982.62點，為去年12月中以來首度跌破3萬點大關。標普500指數上周五收跌1.9%，那斯達克指數跌2%。

以周線來看，三大指數全面下挫逾3%，創下去年10月以來最大單周跌幅。以月線來看，道瓊指數與標普500指數收黑，為4個月來首見，而以科技股為主的那斯達克指數則逆勢收漲1.4%。

上周五美股重挫，主要因散戶狂買GameStop和AMC娛樂等被賣空的股票引爆了大規模的軋空行情，令投資人對整體市場的體質感到擔憂。高盛表示，當前的軋空是25年來最慘烈的一次。

投銀傑富瑞（Jefferies）上周末在給客戶的報告中表示：「本周的事件可能已經扭轉市場局面，而恐慌指標顯示我們可能經歷了最嚴重的減倉。」

巴克萊則發布報告指出，這個軋空的影響不太可能蔓延到整個市場，「雖然我們相信還會有更多的衝擊，但我們仍樂觀認為這可能只是局部的現象」。

除了散戶對戰金融巨鱷的後續發展之外，美國國會兩黨對於拜登1.9兆美元紓困案的攻防，以及包括Alphabet、亞馬遜、阿里巴巴、Snap、輝瑞等重量級企業財報，都將是本周市場密切關注的焦點。

(時報資訊)