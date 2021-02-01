台北一名新婚人妻在臉書「靠北老公2.0」抱怨說，他在五星飯店辦喜宴，一桌成本32000元，她每個閨蜜都包3600元以上，但聲稱是老公死黨的幾個大學同學，都有15年以上情誼，來喝喜酒卻佔他們便宜，「摳」得要死，大多只包2600元到6600元，而且6600元那位還是「2大2小」，只有2人分別包8000元、1.2萬元「真是厚臉皮，臉皮夠厚」，還告訴老公：「少跟那些假兄弟往來，最好斷絕關係。」

原PO認為，大家出社會這麼久，不可能不知道台北喜宴行情，但老公這群所謂的「死黨」卻裝傻，拿鄉下行情來充數，很明顯就是要佔便宜。還說：「喜宴一桌成本3.2萬元，1人來至少要包3200元，2人來要包6600元，這樣才符合禮數，否則包那麼少，還不如「禮到人不到」，難道厚臉皮吃喜酒會比較香嗎？」。

新娘認為老公的死黨包太少，擺明在佔他們的便宜。(示意圖／達志影像)

她猜測，老公這些死黨知道喜宴辦在五星級酒店，才跑來佔便宜，所以她晚上看到禮金簿愈看愈火大，決定把簿子攤出來，並告訴老公：「少跟那些假兄弟往來，最好斷絕關係，以後不要再連絡，我們不需要這種會佔人便宜的朋友！」，見老公沈默不回應更加火大：「你左耳進右耳出，當耳邊風，好心勸你卻被你冷漠處理，不信我的話，以後吃虧不要跟我抱怨！」。

但原PO發文卻引來許多網友砲轟：「愛面子辦32000，卻沒裡子能應付，奇葩」、「原來妳結婚宴客是在標會喔」、「妳眼裡只有錢嗎」、「辦喜宴追求回本是否搞錯了什麼」、「你要的是錢不是祝福，當你朋友真倒楣」、「妳可以多結幾次賺回來」、「下次結婚註明：每人最低消費3200」、「時間可以改在早上，地點在永和豆漿，自助式免費吃到飽。這樣妳划算，賓客也不用讓妳嫌，而且很多一定禮到人不到」。

(中時新聞網)