又到了年底大掃除的旺季，許多人的焦慮與煩躁感破表，心裡總覺得沒能把自家環境整理乾淨，就無法除舊佈新，身心都備感壓力。日本居家整理師丸山郁美運用阿德勒心理學，將整理環境的心得寫成《阿德勒勇氣整理術》一書，以她最喜歡的阿德勒名言之一：「人類是自己命運的主角」為出發點，套用在整理中，就會變成：「獨一無二的你，就是家裡的主角。」所以整理時，完全不需要再受既定的價值觀擺佈，因為只有「你」才能為自己量身打造的理想居家。如何在大掃除時擺脫焦慮、不再責怪自己也不遷怒家人，讓空間與人生都變美好，以下是重點書摘：

據說，整理會帶來好運。整理得乾淨整齊的家，不僅打掃起來輕鬆，工作與做家事的效率也會提高，更重要的是住起來讓人覺得舒服，光是待在家裡，就能放鬆心情，心中湧現出「嗯，我明天也要努力！」這樣樂觀的正面情緒。所以整理能為工作、人際關係，甚至是人生的各個面向招來好運氣，讓人每天帶著笑容，所有的一切都順利運作……。這種想法確實沒錯，只是，執行起來卻沒有這麼順利。

舉例來說，在年底大掃除、或是迎接新的一年來臨時，你是否也曾在心裡暗自發誓：「好，我今年一定要變成能夠維持整潔的人！」，並且摩拳擦掌、躍躍欲試，準備徹底整理一番。但是，回過神來時卻赫然發現，整理狀況不如預期，讓你焦躁無比；或是雖然暫時整理好了，卻無法一直維持整齊乾淨的狀態也讓你十分懊惱。

「原來，我就是一個學不會整理的人……」，你因為困在整理的惡夢而完全陷入自我放棄的情緒。於是，你開始責怪自己、自暴自棄，對人生所有的一切都變得悲觀。

如果是這樣，就真是太可惜了。好不容易產生「面對整理」的正能量，但這股能量不但沒有帶來好運，反而讓你愁眉苦臉，破壞每天生活的心情與規律，變成自怨自艾的負面能量。

不懂得整理，不代表你是無用的人！想清楚自己想成為甚麼樣的人，和物件和諧相處，也是一種整齊的樣貌。(示意圖/Shutterstock)

「阿德勒整理術」的最主要重點，也是最大的特色，就是透過以下兩大主軸來面對整理。

一、 先在整理術中融入阿德勒心理學的精華，讓人改變對於「整理」的誤解。

二、 在建立正確的整理觀念後，將之融入打造舒適居家環境的六個最佳步驟之中：（一）想像（二）整理（三）收納（四）收拾（五）打掃（六）重新檢視。

●會覺得焦慮，是因為你「想成為更好的自己」

阿德勒整理術的第一個重點就是：「不要否定焦慮，要給予自己勇氣。」因為「焦慮與自卑等不舒服的情緒，會成為讓我們進入更舒服的狀態（也就是「實現目標」）的能量。」這對整理來說，也是一句至理箴言。

無法整理並非壞事！現在焦躁無比的你，也一點都不糟！當你出現煩躁、焦慮、自卑等負面情緒時，反而正是察覺理想與現實的落差，讓你成為理想中的自己的最大機會！

首先你要誠實面對自己的情緒，並自問：「我究竟想成為什麼樣的人呢？」在釐清想法與目標後，你會逐漸發現自己的價值觀。以此價值觀為基礎，再活用前面提到的六個最佳步驟，逐漸將焦躁點改變成會讓自己覺得舒適的事物……這麼一來，你就能在不知不覺間，將你家整理並收拾成真心覺得舒適的理想住居。

此外，如果能在日常生活中，持續一點一點地勇於面對與處理自己的焦躁，就能產生自信，變得神清氣爽，心情舒暢，也愈來愈喜歡自己現在的樣子，而且在未來生活中，除了與「人」之外，也能擴展至與「物」和睦相處。因為不否定「物品」與「生活感」，也是阿德勒整理術的一大特徵。

●「斷捨離」太禁慾，學習和物品一起開心生活吧！

現在將重點擺在「丟棄」的整理術蔚為風潮，因此往往容易對「東西多」或是「充滿生活感」的空間抱持否定態度，但是，如果我們沒有物品就無法生活，空間中擺放著物品，就代表有人在那裡「生活」。所以即使隨處擺放，物品本身也並非是「不好」的存在。

你覺得舒適、剛剛好的感覺，當然會和其他人不一樣。你家的人數、家裡擁有的物品種類與數量，當然也會和其他人不一樣。所以大掃除不該只是丟東西、減少雜物這種禁慾的做法，而是坦誠面對自己的情感，輕輕鬆鬆、開開心心地思考「我想和那些物品一起過著什麼樣的生活？」這個問題。

這麼一來，即使不刻意這樣想，你周遭的物品也能自然產生協調感，溫暖地圍繞並守護著你，以及對你重要的人們。這些物品肯定能變成這樣。

能常保乾淨整齊，當然是一件了不起的事情。但是，生活得舒服、快樂、像自己等，這些事更加重要。（編輯梁惠明）

《阿德勒勇氣整理術：擺脫焦慮，別再責怪自己，也不遷怒家人，讓空間與人生都變美好的整理魔法》書封。(圖/時報出版提供)

(中時新聞網)