近期全球股市多頭氣焰似乎暫歇，台股「萬六」遇亂流。施羅德環球氣候變化策略產品經理林良軍分析，目前受到疫情擴大延燒、企業財報獲利低於預期、經濟數據紛雜、聯準會利率會議等四大不確定因素影響，因此市場傾向獲利了結漲多個股，轉向落後補漲的輪動格局。但可以觀察到，拜登政府順利全面執政，其氣候相關承諾可望達成，激勵相關企業多頭氣焰仍勝，預期未來前景依舊看俏。

根據統計今年一月全球主要產業類別表現，可發現MSCI全球股市2020年上漲14.1%，今年一月微跌1%左右，因為通訊、科技等去年受惠疫情而漲多的類股漲勢暫歇，而原本跌深的能源、原物料等景氣循環產業，則因疫苗問世和紓困方案，反而表現趨穩。

林良軍分析，全球股市今年以來受到疫情擴大延燒、企業財報獲利低於預期、經濟數據紛雜、聯準會利率會議等四大因素干擾，因此市場氛圍以觀望為主，獲利了結漲多個股，轉向落後補漲的輪動格局。

疫情擴大延燒，確診數已達到1億人大關，形成投資人對經濟表現的疑慮。再者是特斯拉去年第4季獲利低於預期，波音去年財報淨虧損達高創119億美元而受挫。芝加哥期權交易所波動率指數VIX因此從27.22大幅上揚至37.21，為去年10/30以來最高。

在經濟數據部分。根據Factset (1/15) 的報告預估，美股2020年企業獲利衰退-17%，歐亞日主要股市企業獲利也都衰退，此為市場待消化利空，所幸在疫苗問世樂觀預期下，全球主要股市今年企業獲利均可望出現強勁回升。由於美國12月核心CPI上揚1.6%，引發市場關切。但2021年1月初次請領失業救濟金人數意外創2020年3月以來最大增幅，密西根大學1月消費信心下滑，又使得經濟復甦蒙上陰霾，市場投資人因此等待更多經濟數據。

另外，隨著新冠肺炎疫苗問世經濟可望復甦，但美國擴大財政紓困和聯準會持續QE下，市場對於聯準會可能提前縮減購債規模的疑慮持續增加。聯準會主席鮑爾在最新的利率決策會後表示，距離實現就業和通膨的雙重目標，還有很長的路要走。若通膨在未來數月上揚，那也只是暫時性的；聯準會將保持耐心，不會採用單一解決方案。必要情況下，聯準會可以在資產購買方面採取更多行動；現在還不是討論關於縮減資產購買力道的時候。

(時報資訊)