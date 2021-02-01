韓國產業通商資源部(Ministry of Trade, Industry and Energy)1日指出，由於晶片與汽車全球需求暢旺，韓國元月份出口年增11.4％，並連續三個月都是增加情況。

根據這份韓國官方數據，元月出口額為480億美元，而2020年同期則為430億美元。至於進口額也小增3.1％，至440億美元，貿易順差為39.6億美元。同時，韓國已連續九個月都是貿易順差。

這份最新出爐韓國經濟數據，也比韓聯社的Yonhap Infomax預估值9.7％要來得好。

若按產品來看成長性，元月晶片出口年增21.7％，已連續五個月年增率都是增加情況。汽車出口更是驚人，年增率高達40.2％，創2017年9月以來最大增幅。

同時，行動設備與顯示器產品的出口，也雙雙大增58％與32.3％。至於生醫產品，如病毒檢驗試劑在疫情時變成搶手貨，元月出口年增66.5％。石化產品雖然只有8.6％成長，但這是兩年多來首次成長。

按出口地區來看，對中國大陸出口增加22％，對美國更是暴增46.1％，對歐盟也增23.9％。

(時報資訊)