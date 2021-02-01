賈靜雯和修杰楷婚後育有2個可愛女兒咘咘和Bo妞，夫妻倆常在社群分享生活近況，受到不少粉絲喜愛，今（１日）賈靜雯發文透露，半年前咘咘在學校的例行檢查發現，眼睛有些問題，之後到醫院檢查出是「弱視」，讓她有些難過「怎麼可能都沒注意到呢？」還好及早發現及早治療，她也感性對女兒喊話：「可愛的咘，我們愛妳」。

賈靜雯在社群網站透露，半年前咘咘在學校檢查時，發現眼睛出現問題，她們立刻到專業的兒童眼科檢查，發現咘咘兩眼有高度視差600度，「也就是俗稱的弱視」。

半年前 因為學校的例行檢查 發現咘咘的眼睛有些問題⋯ 我們立刻到專業的兒童眼科檢查 細心的陳醫師在仔細檢查後告訴我們咘咘兩眼有高度視差600度 也就是俗稱的弱視 天啊 我們怎麼可能都沒注意到呢？！醫師說這是先天的 從出生她就高度視差... 由賈靜雯AlyssaChia 發佈於 2021年1月31日 星期日

賈靜雯驚呼「我們怎麼可能都沒注意到呢？」醫生表示這是天生的，所以連咘咘自己都沒感覺，也不會有什麼奇怪的特徵反應，還好及早發現，可以及早治療，賈靜雯也感性說道：「咘從小被大家喜愛，就是因為她那雙有靈氣的大眼睛」，所以當下得知時，她有些難過。

不過賈靜雯後來心念一轉，認為還好沒錯過黃金治療期3-5歲，「現在的她就會是可愛的眼鏡女孩」，她提醒有小孩的爸爸媽媽，眼睛一定要定時檢查，修杰楷也轉發賈靜雯發文，寫下：「定期檢查眼睛真的很重要…別忽略」。

不少網友看了也心有戚戚焉，表示自己家的小孩也是這樣，幸好及時治療，現在也都矯正好了，並替她打氣加油，也有人謝謝她的提醒，會趕快帶自己的孩子去做檢查。

(中時新聞網)