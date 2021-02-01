全球新冠肺炎疫情尚無趨緩現象，大聯盟30支球隊能否如期在2月中旬展開春訓也備感威脅。美國媒體爆料，大聯盟官方甚至已擬訂球季延後開打的計劃，等待球員工會同意。

據《ESPN》記者佩森（Jeff Passan）報導，這項計劃預訂將春訓延後至美國時間（以下同）3月22日開始，球季則於4月28日揭幕，每隊例行賽打154場、只減少8場，球員可領取全額薪水。去年各隊例行賽因縮水為60場，球員按比例支薪，損失慘重。

如果球員工會不接受大聯盟官方所提球季延後開幕的提案，春訓仍會在2月中旬展開。但按照去年球季開打前，勞資雙方在3月26日簽訂的協議，如果疫情嚴重，大聯盟主席曼佛雷德（Rob Manfre）有權中止球季進行，並縮減球員的薪水。

其他相關的提案內容還包括：季後賽從10隊擴編至14隊（去年16隊），去年實施的新規則，包括國聯也採用指定打擊制（DH）、雙重賽每場打7局、進入延長賽採取突破僵局制等，凡是保護球員、縮短時間的措施，新球季也將沿用。

這個提案對於球員的權益影響並不大，至少都可領到全薪，季後賽持續擴編則為球團老闆所樂見。且目前疫情仍然嚴峻，球季延後開打對工作人員也較有保障；球員工會雖尚未進行討論，內部反對的聲浪或許不致太大。

(中時 )